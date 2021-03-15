Акции дня: бумаги «Русала» растут в ожидании отчетности

Акции алюминиевой компании «Русал», которая входит в металлургический сектор En+ Group, вышли в лидеры торгов по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 15 марта. За день бумаги подорожали на +4,52% до 45,98 рублей за акцию. В течение сессии акции побили рекорд осени 2017 года и в моменте стоили 46 рублей за штуку.

Интерес трейдеров к бумагам компании возник перед публикацией отчетности за 2020 год по МСФО, которую планируется представить в среду, 17 марта. Эксперты ожидают, что годовая выручка составит 664,4 млрд рублей, а годовой EPS (прибыль на акцию) 3,89 рублей. Также привлекательности акциям добавляла растущая цена на алюминий (+2,33% до 2221,5 долларов).

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,22% до 3582,67 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,70% до 1545,31 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:47 мск составила 68,21 долларов за баррель (-1,46%). Российская валюта укреплялась – 73,14 рубля за доллар.