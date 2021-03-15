Автоэксперты рассказали, когда надо менять зимнюю резину на летнюю

Автоэксперты рассказали, когда лучше менять зимнюю резину на летнюю. По их мнению, сейчас это делать ещё рано из-за нестабильной погоды в России.

Об этом, в частности, заявил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, передаёт РИА Новости.

«Учитывая нестабильную климатическую обстановку в России, думаю, что пока автомобилистам не надо суетиться, – пояснил он. – Синоптики обещают, что скоро будет снова минус. Поэтому в Москве и Санкт-Питере актуальным временем для замены резины будет середина апреля».

Автоэксперт также напомнил, что закон относительно смены резины носит исключительно рекомендательный характер. А дату замены шин каждый регион определяет самостоятельно.

Ранее сообщалось, что эксперты консалтинговой компания J. D. Power назвали марки самых надёжных автомобилей в мире.

Опросив владельцев машин и подсчитав количество различных неисправностей на каждые 100 автомобилей одной марки, они установили, что самым надёжным автомобилем является корейский Genesis. На 100 машин двух моделей этой марки было зафиксировано 89 жалоб.

На втором месте рейтинга Lexus, которая производится японской корпорацией Toyota Motor. Замыкает тройку лидеров Buick (США). В ТОП-10- также вошли автомобили марки Porsche, Toyota, GMC, Volvo, Jaguar, Chrysler и Land Rover.