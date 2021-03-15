«АвтоВАЗ» второй раз за год объявил о повышении цен на автомобили

Компания «АвтоВАЗ» второй раз за текущий год объявила о повышении цен на автомобили с базовой комплектацией, следует из данных обновленных прайс-листов компании. В среднем цены для этих категорий автомобилей повысятся на 10-20 тысяч рублей.

Так, Lada Granta в стандартной комплектации, которая является самой популярной моделью автозавода, подорожает в среднем на 11 тысяч рублей. Стоимость автомашины составляет 511 тысяч. Vesta, которая находится на втором месте по популярности, выросла на 20 тысяч в базе и стоит от 724 тысяч рублей, Lada Xray подорожала на 15 тысяч и минимальная цена на модель составляет 695 тысяч рублей.

На 15 тысяч подорожали Largus и Niva Travel, их стартовая цена достигает 705 и 763 тысяч рублей соответственно. Стоимость Lada Niva Legend (бывшая 4х4) выросла приблизительно на 8 тысяч рублей и продается по цене от 608 тысяч рублей, следует из прайс-листов.

Ранее автопроизводитель поднимал цены на свою продукцию 15 января. Тогда автомобили в базовой комплектации подорожали на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели. В 2020 году «АвтоВАЗ» поднимал цены на машины 5 раз, каждое подорожание составляло 1-2%.

