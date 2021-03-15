Bloomberg: администрация Байдена готовит повышение налогов

Президент США Джо Байден планирует первое крупное повышение федеральных налогов с 1993 года, для того чтобы профинансировать долгосрочную программу по восстановлению экономики, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в администрации Белого дома.



По информации издания новая программа Байдена будет масштабнее, чем недавно принятый Конгрессом «Американский план спасения» объемом 1,9 триллиона долларов. Аналитики предполагают, что новая программа стимулирования экономики может стоить от 2 до 4 триллионов долларов.

Повышение налогов коснется корпораций – налог предлагается повысить с 21% до 28%, а налоговые льготы для компаний с ограниченной ответственностью полностью отменить. Кроме того, налоги будут подняты для физических лиц с доходами свыше 400 тысяч долларов в год и налог на доходы от ценных бумаг превышающий один миллион долларов в год.

Gо подсчетам Центра налоговой политики (TPC) это повышение налогов за десять лет принесет бюджету США дополнительные 2,1 триллиона долларов.

Еще во время президентской избирательной компании Байден дал понять, что собирается поднять налоги на богатых американцев и корпорации. «Если вы зарабатываете менее 400 000 долларов (в год – Эксперт), вы не будете платить ни на цент больше налогов, когда я буду президентом. Сверхбогатые и крупные корпорации, наконец, заплатят свою справедливую часть – и мы инвестируем эти деньги в семьи рабочих. Мы будем вознаграждать работу, а не богатство», – написал Байден в своем твиттере в октябре 2020 года.