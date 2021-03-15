Диетолог рассказал, как перейти к Великому посту без вреда для здоровья

Диетологи рассказали о том, как правильно перейти к постному питанию и не навредить при этом организму.

Как рассказал РБК главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян, главное соотнести энергетические затраты и получаемые калории.

Если получится снизить объем потребления еды, то объем поступающих килокалорий уже будет ниже, и человек начнет худеть, рассказал ученый. Если же человек, соблюдающий пост, увеличит объем потребляемой пищи особенно за счет быстрых углеводов, то масса тела начнет расти.

«Важно придерживаться соответствия химического состава меню физиологическим нуждам человека в биологически активных веществах. Около трети из них являются просто незаменимыми», - подчеркнул Тутельян.

Он отметил, что меню должно быть разнообразным, обязательно следует включать в рацион картошку, свеклу, морковь, капусту, поскольку эти овощи содержат большое количество аминокислот.

«Если добавите соевые бобы, горох, фасоль, можно и дефицит белка восполнить в организме», - рассказал медик. Главное, по мнению специалиста, не следует относиться к посту, как к диете, поскольку все, что вы сбросите за это время, тут же вернется к вам, как только приметесь за свое обычное меню.

