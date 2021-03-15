Допинг-скандал в российском футболе: ФИФА возбудила дело против трёх игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела против двух российских футболистов и одной футболистки. По данным службы коммуникаций РФС, спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.

Уже известно, что один из тех, кто попал в поле зрения ФИФА – действующий футболист РПЛ. Это нападающий ФК «Ростов» Владимир Обухов. В письме сказано, что его допинг-проба, которая была взята ещё в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона, передаёт «Чемпионат».

В уведомление ФИФА, в частности, говорится, что «существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия».

Кроме того, отмечается, что департамент разведки и расследований WADA пришёл к выводу, что было совершено нарушение антидопинговых правил.

«Однако ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как отрицательная», – говорится в уведомлении ФИФА.

Напомним, в 213 году Обухов числился в московском «Спартаке», но на правах аренды выступал за «Торпедо». Также он был футболистом молодёжной сборной России. За «Ростов» Обухов играет с октября 2020 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне ПФЛ провёл 7 матчах, не отметившись при этом результативными действиями.

В свою очередь газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Telegram-канал «Мутко против», передаёт, что вторым футболистом, которого ФИФА подозревает в употреблении допинга, является игрок пермской «Звезды» Иван Князев.

Известно, что 28-летний защитник тогда также был игроком молодёжной сборной России. В нынешнем сезоне ПФЛ Князев провёл за «Звезду» 6 матчей, в которых забил 1 мяч. Третий фигурант допингового скандала – 25-летняя футболистка Дарья Мещерякова. Если вина российских футболистов в нарушении антидопинговых правил будет доказана, то это может привести к их дисквалификации на четыре года.

Напомним, в мае 2018 года известный журналист из Германии Хайо Зеппельт на немецком телеканале ARD выпустил фильм о допинге в российском футболе. При этом в качестве основного источника информации журналист использовал информатора WADA Григория Родченкова.

Вместе с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории Зеппельт обсудил применение запрещенных препаратов российскими мастерами кожаного мяча. По его словам, он владеет информацией, что в 2014 году игроки сборной России, которые сейчас находятся в составе команды и готовятся к ЧМ-2018, сдали положительные допинг-тесты.

Позже в ФИФА заявили, что не нашли никаких доказательств этого. При этом отмечается, что специалисты ФИФА провели тщательное расследование не только после фильма Зеппельта, но и доклада комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

Однако ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого.

