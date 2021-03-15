«Эксперт» подготовил спецдоклад «Склады»

Журнал «Эксперт» в специальном докладе «Склады» проанализировал российский рынок складской недвижимости. Коммерческая недвижимость сильно пострадала от ковид-ограничений в экономике. Правила игры поменялись, и оказалось, что работать можно и из дома, а делать покупки удобно онлайн, минуя магазин. А вот рынок складов неожиданно оказался не только устойчивым к коронакризису, но и весьма привлекательным для инвесторов. Найти пустой склад сейчас крайне сложно, ставки аренды и цены на склады растут.

Кастомизация — один из главных трендов рынка складов. Компании стараются строить объекты, точно подходящие под специфические требования.

«Для рынка складской недвижимости, по данным крупнейших консалтинговых компаний, это был лучший год в истории. Уровень вакансий упал ниже трех процентов, а количество сделок значительно превзошло показатель предыдущего года. Прошли рекордные по размеру сделки. И на московском рынке, и в регионах выросли ставки аренды складов. Сработал ряд факторов. Из-за локдауна в России произошел резкий рост онлайн-торговли, и ретейлу понадобились новые склады. У ряда компаний выросли объемы продаж или появились новые сегменты рынка, и они наращивали свою долю в том числе благодаря увеличению складских запасов и выдавливанию конкурентов — тех, кто не мог обеспечить бесперебойность поставок. В пандемию рушились глобальные цепочки поставки товаров в связи с закрытием границ, возник даже дефицит контейнеров — и некоторые компании увеличили складские запасы. При этом конечные потребители резко повысили требования к скорости доставки. Все это привело к росту спроса на склады», – заявляет директор по аренде и маркетингу компании Raven Russia Вячеслав Холопов.

Материалы спецдоклада читайте в свежем номере журнала «Эксперт» :

«Фулфилмент-центры: битва за скорость»;

«Мы намерены войти в топ-10 владельцев складов в России»;

«Мы построили три тысячи складов»;

«Лучший год в истории рынка»;

«Склады с собственным лицом».