Эксперт рассказал, когда банк может «забыть» про часть кредита клиента

Ситуация, когда банк не требует возврата небольшой задолженности по кредиту, должна насторожить клиента, поскольку обычно на такой «остаток» финансовая организация может начислить большие пени, которые в дальнейшем обещают стать головной болью для заемщика, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Банк может не требовать к возврату небольшой объем задолженности, а клиент забудет об остатке по кредиту, не запросив справку о полном погашении, но в договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение», - рассказал эксперт.

Такая ситуация может привести к тому, что 50 рублей долга превратятся через год в 1 000 рублей или более.

Ферапонтов отметил, что документы на ранее выданные кредиты хранятся в банке до 5 и более лет, а счета на заемщика могут быть открыты бессрочно, если иное не предусмотрено договором. Таким образом, небольшая задолженность превратиться «в головную боль», резюмировал преподаватель. Если произойдет «чудо» и банк спишет долг, то этот факт все равно будет отражен в кредитной истории клиента как черное пятно.

Эксперт советует при закрытии кредита обязательно взять справку о его полном погашении. В противном случае, если человек захочет взять кредит в будущем, то «просрочка, забывчивость, наличие "списанной" задолженности и другие примеры халатного отношения к финансам станут "стоп-сигналами" при очередном займе у банка».

