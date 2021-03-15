Facebook будет отмечать посты о вакцинах от COVID

Соцсети Facebook и Instagram будут отмечать специальными ярлыками посты, в которых речь идет о вакцине от коронавируса, говорится в сообщении соцсети в блоге.

Уточняется, что компании намерены к таким постам прикрепить ярлык, который содержит всю информацию о безопасности вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К примеру, в такой пометке могут быть указаны данные об испытаниях препарата на безопасность и эффективность, прежде чем они будут одобрены властями. Вся информация в таких ярлыках будет переведена на английский, испанский, индонезийский, португальский, арабский и французский языки. В ближайшие недели планируется добавить другие языки, уточнили в компании.

Ранее Facebook рассказал о намерении блокировать на страницах в Facebook и Instagram посты с ложной информацией о вакцинах от коронавирусной инфекции. Так, со страниц будет удалена вся информация, в которой содержатся утверждения о том, что коронавирус был создан в лаборатории, а вакцины неэффективны против болезни.

В официальном заявлении соцсети сказано, что компания готова поддержать ведущие организации здравоохранения и госчиновников, для чего она запустит проекты по популяризации вакцинации в мире, а организациям, которые борются с инфекцией, выделит $120 млн.