Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Франция и Италия вслед за Германией приостанавливают использование AstraZeneca, сообщает Euronews. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна дождется официального заключения экспертов ЕС в среду, чтобы принять решение о продолжении вакцинации.

Сегодня, 15 марта, в соответствии с рекомендацией института Пола Эрлиха (PEI), федеральное правительство ФРГ приостановило использование вакцина против коронавируса AstraZeneca, сообщил Spiegel со ссылкой министерство здравоохранения Германии.

«После новых сообщений о тромбозе вен головного мозга в связи с вакцинацией в Германии и Европе институт считает необходимым проведение дальнейших исследований. После этого Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) решит, повлияют ли новые данные на разрешение применения вакцины», – сообщает издание.Ранее Италия приостановила применение вакцин AstraZeneca из одной партии препарата, после вакцинации которым скончалось два человека пациентов. От сердечного приступа 43-летний офицер морского флота Стефано Палермо, за день до этого получивший инъекцию препарата. Второй пациент, 50-летний полицейский Давиде Вилья, также почувствовал себя плохо в течение суток после вакцинации и вскоре умер. Оба пациента получили препарат, поставленный в партии ABV285.

На данный момент вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за опасения возниконовения трамбоза у пациентов приостановили Италия, Норвегия, Дания, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Исландия, Румыния, Ирландия, Германия и Франция.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет причин прекращать использование вакцины компании AstraZeneca.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов и рекомендовало продолжать применение вакцины.