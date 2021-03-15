Германия запретила использование вакцины против коронавируса AstraZeneca

В Германии вакцина от AstraZeneca в настоящее время больше не используется. В соответствии с рекомендацией института Пола Эрлиха (PEI), федеральное правительство ФРГ приостановило использование вакцина против коронавируса AstraZeneca, сообщает Spiegel со ссылкой министерство здравоохранения Германии.

«После новых сообщений о тромбозе вен головного мозга в связи с вакцинацией в Германии и Европе институт считает необходимым проведение дальнейших исследований. После этого Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) решит, повлияют ли новые данные на разрешение применения вакцины», – сообщает издание.

Ранее Италия, Норвегия, Дания, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Исландия, Румыния и Ирланди запретили вакцинацию препаратом против AstraZeneca из-за возникновения тромбоза и нескольких смертельных случаев у привившихся им пациентов.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет причин прекращать использование вакцины компании AstraZeneca.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов и рекомендовало продолжать применение вакцины.