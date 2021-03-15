Главный санитарный врач Украины заразился коронавирусом через две недели после прививки

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что находится на больничном, так как у него диагностировали коронавирус. 2 марта Ляшко публично сделал прививку против коронавируса индийской вакциной Covishield, являющейся лицензионной копией препарата AstraZeneca. Главный санитарный врач Украины объяснил свое заражение тем, что «эффективность вакцины» наступает в период от одного до трех месяцев.

«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!», – написал Ляшко в Facebook.

На данный момент Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Covishield (AstraZeneca), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

10 февраля кабинет министров Украины издал постановление, которым запретил регистрировать и использовать российские препараты для лечения или профилактики коронавируса.

«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховным Советом Украины государством-агрессором, запрещается», – говорится в постановлении украинского правительства.

18 января 2018 года Украинский парламент законодательно признал Российскую Федерацию «агрессором и оккупантом».

30 декабря 2020 года харьковская фармацевтическая компания «Биолек» обратилась в министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр минздрава с заявлением о государственной регистрации российской вакцины «Спутник V».