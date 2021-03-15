Goldman Sachs поднял целевую цену «Роснефти»

Сегодня Goldman Sachs поднял целевую цену ГДР Роснефти на 41% (до 10 долл. – самая высокая целевая цена на текущий момент), не только подтвердив рекомендацию «Покупать», но и включив «Роснефть» в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

Напомним, в 2021 году доходность СДП и дивидендная доходность Роснефти ожидаются на уровне 15% и 10%, соответственно. Важным катализатором является прогресс в реализации проекта Восток Ойл. Целевые цены по конкурентам были повышены в среднем на 18%.

Банк ожидает, что, на фоне улучшения макроэкономических показателей, вырастут прибыль и дивиденды компаний, что, в свою очередь, улучшит динамику их котировок. По оценкам GS, у «Роснефти» в 2021 ожидается самый высокий темп роста дивдоходности в ~8 раз до ~10%.

GS отмечает, что Роснефть сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП.

По мнению GS, снижение удельных объёмов выбросов в сегменте РиД и возможность дальнейшего сокращения выбросов за счёт утилизации ПНГ увеличивает относительное преимущество «Роснефти» по сравнению с некоторыми другими нефтяными мейджерами.

Bank of America Merrill Lynch также повысил сегодня целевую цену ГДР «Роснефти» на 17% (с 7,7долл. до 9 долл.), сохранив рекомендацию «Покупать» и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

Банк повысил долгосрочный прогноз цен на нефть в связи со снижением запасов, а также ожиданием восстановления спроса. Рост потребления нефти, по мнению банка, ожидается самым сильным с 1970-х.

Банк также отмечает, что после обвалов цен на «чёрное золото» в 2016, 2018 и 2020 годах, чувствительность объёмов добычи сланцевой нефти в США к росту цен на 1% сократилась в 2 раза. Если 5-8 лет назад рост цены на нефть на 1% приводил к росту объемов бурения на сланцевых месторождениях на 2%, то сейчас рост составляет лишь 1%.

Тем временем, в России ресурсная база существенно увеличивается. Крупнейшие мировые открытия нефти и газа в 2020 году сделаны Роснефтью.

Международные консалтинговые и аналитические агентства – Wood Mackenzie и Westwood Global Energy – пришли к выводу о лидерстве России в геологоразведке углеводородов, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года. Согласно выводам Westwood, на РФ пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объёмов запасов нефти и газа. На территории России были сделаны три крупнейших мировых открытия 2020 года, все они связаны с деятельностью «Роснефти» в Карском море и на Таймыре.

Аналитики Wood Mackenzie оценили ресурсный потенциал трех крупнейших открытых в 2020 году «Роснефтью» месторождений (Жукова, Рокоссовского и Западно-Иркинское) выше 4 млрд б.н.э. Для сравнения, у ближайших конкурентов – Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) – ресурсная база менее 2 млрд б.н.э.

Открытие на Таймыре Западно-Иркинского месторождения с извлекаемыми запасами нефти свыше 500 млн т поддержит ресурсный потенциал крупнейшего проекта «Роснефти» – «Восток Ойл», ориентированного на поставки по Северному морскому пути.

Международные консалтинговые и аналитические агентства – Wood Mackenzie и Westwood Global Energy – пришли к выводу о лидерстве России в геологоразведке углеводородов, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года.

Согласно выводам Westwood, на Российскую Федерацию пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объёмов запасов нефти и газа. На территории России были сделаны три крупнейших мировых открытия 2020 года, все они связаны с деятельностью «Роснефти» в Карском море и на Таймыре. Аналитики Wood Mackenzie оценили ресурсный потенциал трех крупнейших открытых в 2020 году «Роснефтью» месторождений (Жукова, Рокоссовского и Западно-Иркинское) выше 4 млрд б.н.э.