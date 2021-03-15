Курс доллара: рублю предрекли мощное укрепление

Рубль уверенно завершил прошедшую рабочую неделю, укрепившись в обеих парах.

Вечером в пятницу, 12 марта к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 73,30 руб., а курс евро – 87,61 руб. Таким образом, по сравнению с закрытием прошлой недели нацвалюта прибавила 1,16 руб. к «американцу» и 1,06 руб. к «европейцу».

По мнению экспертов, позитивно на курсовой динамике сказалась дорожающая нефть, которая вернулась к уровню 70 долл. за бочку сорта Brent, а также общая мировая конъюнктура, способствовавшая возвращению аппетита глобальных игроков к риску.

Кроме того, среди факторов, поддержавших рубль аналитики называют разворот денежно-кредитной политики РФ в сторону более быстрого роста ставок и снижение санкционной риторики со стороны Вашингтона и Брюсселя.

В свою очередь Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций» отметил, что позитив на валютных площадках является следствием подписания в США проекта закона о программе стимулирования экономики.

«Естественно, что рубль положительно реагирует и на существенный рост котировок «чёрного золота». На этом благоприятном фоне в начале нынешней недели мы ждём пару доллар-рубль в диапазоне 72,00-75,00», – предположил он.

Между тем Олег Грицкевич из «Промсвязьбанка» считает, что в ближайшие дни можно ожидать охлаждения интереса зарубежных игроков к риску, из-за того, что фокус их внимания будет смещён на долговой рынок, где наблюдается рост инфляционных ожиданий и доходностей UST.

«Переход реальных ставок в долларах может уйти в положительную область, что заметно снизит аппетит инвесторов к риску и заставит их вновь уходить в защитные активы. В этой связи мы видим пару доллар-рубль в верхних границах коридора 73,00-75,00 руб.», – прогнозирует он.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» считает, что позиции рубля, которые были им завоёваны на прошедшей неделе, всё ещё сложно назвать укреплением.

При этом из негативных факторов, способных повлиять на курсовую динамику, по его мнению, по-прежнему остаётся угроза жёстких антироссийских санкций и внутренние операции с валютой в рамках бюджетного правила.

«Несмотря на это, при дорожающей нефти и нынешнем интересе глобальных игроков к рублёвым активам, мы пока не видим поводов для резкого ослабления нашей валюты. Но и дальнейшего роста тоже не ждём. Вероятнее всего в ближайшие сессии рубль останется в пределах 73,00-74,00. Если же ситуация на рынке сохранится на том же позитивном уровне, то до конца месяца можно ожидать выхода этой пары в коридор 70,00−73,00», – заявил эксперт.

Олег Богданов из QBF считает, что на этой неделе важными событиями для формирования курса станут заседания двух регуляторов: американского Федрезерва и российского Центробанка.

«Если ФРС покажет свою обеспокоенность ростом инфляции, то это отрицательно скажется на рынках акций, и подтолкнёт доллар к росту. ЦБ РФ же, скорее всего, сохранит нынешнюю монетарную политику. Но тональность заявления нашего регулятора наверняка станет жёстче. На этом фоне рубль в паре с долларом сохранится в том же диапазоне, что и на прошедшей неделе – 73,00-75,00», – прогнозирует Богданов.

Олег Кочетков из «МТС банка» также ждёт сохранение курса рубля возле нынешних показателей. Как отметил он, российская валюта последние сессии демонстрировала удивительную стабильность, которую можно ожидать и сейчас.

«Мы ожидаем сохранение рубля на нынешних показателях или даже его небольшого укрепления. Наш прогноз на перспективу ближайших пяти дней: 72,00-74,00», – сказал Кочетков.

А вот финансовый аналитик Андрей Кузнецов предрекает рублю мощное укрепление. Но, по его мнению, это произойдёт к концу апреля. При этом, эксперт прогнозирует, что к середине следующего месяца доллар подорожает до 75,00-76,00 руб., после чего «американец» рухнет до 71,00.

По аналогичному сценарию, как уверен Кузнецов, будет развиваться ситуация в паре евро-рубль.

«Я вижу этот валютный дуэт в конце апреля возле 85,45-85,50. Мой оптимизм основан на том, что примерно через месяц окончательно уйдёт санкционная премия, а «чёрное золото» продолжит расти в цене, что в итоге и позволит рублю мощно укрепиться», – резюмировал эксперт.