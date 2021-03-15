Локомотив промышленности

Но предприятия из других отраслей обрабатывающей промышленности столицы тоже не стояли на месте.

Основной вклад в увеличение объемов столичного промышленного производства внесла именно обрабатывающая промышленность – пандемия коронавируса сказалась на ней, на первый взгляд, довольно необычным образом – общий рост составил 5,9%. Но если вспомнить, что некоторые предприятия в рекордные сроки переоборудовали свои производства под наиболее востребованную продукцию – те же антисептики, моющие и дезинфицирующие средства, мыло и так далее – все сразу становится на свои места. По итогам 2020 года производство химических веществ выросло в 2,1 раза.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, рост промышленного производства, зафиксированный по итогам 2020 года, продолжается и сейчас.

«В январе текущего года рост промышленного производства в Москве составил 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста также стало развитие обрабатывающей промышленности - по сравнению с январем 2020 года ее объем увеличился на 2,7%. Наиболее заметно - в три раза – вырос выпуск готовых металлических изделий, используемых в сфере строительства, также в 2,8 раза увеличилось производство электронных и оптических изделий. Продолжает расти производство химических веществ – этот сегмент увеличился в 2,7 раза», – отметил заместитель мэра.

Но, впрочем, на темпах роста промышленности в 2020 году сказалось не только производство антиковидной продукции. По данным столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики, абсолютными лидерами стали предприятия, выпускающие машины и оборудование – их производительность за год выросла в 4,7 раза. Сюда входит, например, выпуск установок для фильтрования и очистки жидкостей – он увеличился в 6,7 раза. Еще – производство лифтов. Оно подросло за год на 10,6%, в основном за счет плановой замены лифтового оборудования в столице, а также выходом на рынок новых строительных проектов.

Мода на экологичность

Впечатляющий результат также показало производство бумаги и бумажных изделий, в том числе и упаковки из гофрированной бумаги и картона, – за прошлый год оно выросло сразу на 50%.

По данным участников рынка, причин несколько. Во-первых, взрывной рост онлайн-торговли. Как сообщал «Коммерсант», объемы продаж российских средних и крупных компаний через интернет выросли в 1,7 раза в декабре 2020 года по сравнению с 2019-м. Во-вторых, рост тренда на экологичную упаковку.

Например, в Москве работает компания «Ламбумиз», один из крупнейших производителей картонной упаковки для жидких продуктов. Среди продукции, коробки под общим названием Gable Top – популярный тип упаковки в форме параллелепипеда для молока, кефира, йогурта, соков.

Производственный цех компании «Ламбумиз»

«Современные тренды - это экологичность и многообразие. Поэтому еще в 2019 году мы запланировали запуск производства одноразовой посуды. Мы производим ламинированный картон – а это основное сырье для производства одноразовой посуды. Фактически вся инфраструктура для этого у нас была готова, плюс мы закупили пять новых единиц оборудования. Сейчас наращиваем объемы производства, ищем новые ниши, разрабатываем новые виды продукции, – рассказал «Эксперту» генеральный директор ЗАО «Ламбумиз» Александр Абалаков. – Кроме того, сейчас на рынке много молодежи, которая требует разнообразия и хочет видеть эффектную продукцию. Производители, следуя тренду, дробят свои бренды, создавая новые. И мы, как производители упаковки, реагируем на это. В декабре мы приобрели машину, которая позволяет печатать от одной тысячи экземпляров».

Также в столице выросло производство электрического оборудования – на 40%. Тут положительная динамика во многом связана с обновлением технической информационной инфраструктуры операторами сотовой связи в Москве. Например, оператор Tele2 сообщал в ноябре прошлого года, что увеличил количество базовых станций стандарта LTE в столичном метро на 59% год к году.

Так, например, образованный в 1997-м году кабельный завод «Спецкабель», выпускающий слаботочные кабели для передачи данных, в прошлом году увеличил объем производства примерно на 13% в денежном выражении. Всего компания произвела свыше 31 тысячи километров кабеля.

Хотя в основном завод работает на внутренний рынок (порядка 95% всех продаж), компания постепенно развивает экспорт. Так, она направила часть своей продукции в Белоруссию, где в конце прошлого года была запущена новая атомная электростанция БелАЭС. Такие же поставки осуществлялись в Иран и Индию. При этом значительная часть выручки предприятия постоянно направляется на модернизацию производства, чтобы его продукция не теряла конкурентоспособность на рынке.

«Завод поставил себе задачу по созданию специальных волоконно-оптических кабелей с использованием новейших достижений в этой области производства. Новые технологии требуют нового, современного оборудования для достижения растущих требований к кабелям, – рассказал «Эксперту» генеральный директор завода Андрей Лобанов. – По этой части в мире сложилась определенная специализация и есть зарубежные машиностроительные компании, которые преуспели в тех областях, которые нас интересуют. В новое оборудование и освоение новых технологий «Спецкабель» инвестирует до 100 млн рублей в год».

Кабельный завод «Спецкабель»

Хватит на всех

Кстати, увеличение спроса на зарубежных рынках стало одной из причин роста промышленности. Продукция столичных предприятий, несмотря на пандемию, выходила на новые рынки и позволяла не останавливать строительство многих зарубежных инфраструктурных проектов, которые ведут некоторые российские предприятия.

В итоге несырьевой неэнергетический экспорт столицы увеличился по итогам 2020 года на треть, почти до 40 миллиардов долларов. В список самых востребованных за рубежом промышленных товаров, произведенных на мощностях столичных компаний, попали медицинская техника, электроника, коммуникационная аппаратура, автотехника и продукция химпрома.

«В прошлом году в пятерке наиболее востребованных промышленных товаров появились полиэтилен и полипропилен — поставки выросли на 439,1 процента и 191,8 процента соответственно, – отмечает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. – Лидером в товарной структуре остаются механическое оборудование и техника: экспорт составил в 2020 году 2,27 миллиарда долларов. Главным покупателем столичной механики стал Китай — на его долю пришлась почти треть экспорта этой продукции на сумму 740 миллионов долларов».

О востребованности товаров, произведенных в Москве, в первую очередь говорит постоянно расширяющаяся география заграничных поставок: в прошлом году промредприятия столицы экспортировали свою продукцию в 183 страны, а среди новых рынков сбыта появились даже такие экзотические государства, как Буркина-Фасо, Андорра, Каймановы острова, Коста-Рика, Ямайка, Барбадос, Багамские острова и Новая Каледония.

При этом за последние пять лет в целом доля столицы в российском ННЭ выросла в 1,5 раза (до 24,8%), и достичь такого результата получилось в первую очередь благодаря тому, что в Москве все это время при поддержке правительства города развивались именно высокотехнологичные предприятия.

Среди них резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» – компания «Совэлмаш», которая с 2017-го года проектирует и производит асинхронные электродвигатели с запатентованной технологией совмещенных обмоток «Славянка». Такая технология позволяет значительно повысить энергоэффективность двигателя и экономить до 40% электроэнергии, причем шум и вибрации от работы силового агрегата снижаются в 1,5-2 раза.

По словам гендиректора компании «Совэлмаш» Игоря Яковлева, сейчас в мире до 60% потребления электроэнергии приходится именно на асинхронные электродвигатели, и применяются они в абсолютно разных сферах – сельском хозяйстве, ЖКХ, строительстве и других областях промышленности. Поэтому такие двигатели, учитывая их уникальность, востребованы на внешних рынках.

«Несмотря на все трудности и вызовы современной экономической реальности, мы продолжаем движение вперед, – говорит Игорь Яковлев. – Так, например, мы начали работу по освоению зарубежных рынков, и уже сейчас в Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, работает специалист по продвижению нашей продукции».