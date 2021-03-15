Механизм КЖЦ преуспел в медицине

На сегодняшний день объем контрактов жизненного цикла (КЖЦ) в столице составил составил 543 млрд рублей. В прошлом году подобных контрактов на медоборудование Москва заключила на сумму около 60 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Контракты жизненного цикла в столице используются с 2014 года, напомнил глава департамента Александр Прохоров. Он отметил, что благодаря длительному сроку заключаемых сделок, городу открывается возможность получить оборудование и его обслуживание по наилучшему соотношению цены и качества. В пример глава департамента привел медицинское диагностическое оборудование, менять которое везде и одновременно, если оно устареет сразу в нескольких поликлиниках, выйдет очень дорого.

«И в этом случае мы только приобретаем само оборудование, за его обслуживание и ремонт в дальнейшем опять придется платить. А контракты жизненного цикла позволяют закупить медтехнику сразу в большом количестве, а платить за нее постепенно равными частями», — объяснил Прохоров, добавив, что при этом обслуживать и ремонтировать аппараты будет сам поставщик, в рамках действующего контракта.

Согласно данным руководителя департамента, совокупный объем КЖЦ Москвы сейчас составляет 543 млрд рублей. Он также добавил, что в сентябре 2019 года Москва заключила четыре контракта на установку и обслуживание общедомовых приборов учета тепла на сумму более 31 млрд рублей. С того же года в столице применяют механизм КЖЦ в медицине: с помощью него производятся закупки сложного медицинского оборудования для городских лечебных учреждений. В их число входит такая современная техника, как аппараты КТ, УЗИ, МРТ, ангиографы и другие. Так, объем КЖЦ, заключенных в 2020 году, превысил 74 млрд рублей, из которых почти 60 млрд рублей пришлось на контракты на медоборудование.

«В будущем мы планируем распространить успешный опыт применения КЖЦ на другие сферы в Москве. При этом инвестор будет нести полную ответственность за создание объектов, их оснащение за счет собственных инвестиций и эксплуатацию», — заверил Прохоров.

Ввиду того, что предложения о сотрудничество поступают от разных производителей, и на каждый лот приходится достаточно высокий спрос (до шести предложений в отдельных случаях), есть возможность выбрать лучшего поставщика. Конкуренция позволяет выбрать лучшее предложение по качеству и цене, которая, как правило, снижается на 44%, передает ТАСС.