Тяжелое поражение Меркель

Прогнозы политологов сбылись — на выборах в местные парламенты Баден-Вюртемберга и Рейнланда-Пфальца правящая партия — Христианско-демократический союз (CDU), по-прежнему ассоциируемая с уходящей осенью из политики Ангелой Меркель, хотя и возглавляемая сейчас Армином Лашетом, потерпела самые чувствительные за всю свою историю поражения. Победили соответственно партия «Союз 90/Зеленые», который чаще для простоты называют просто «зеленые» и Социал-демократическая партия Германии (SDP). Эксперты сходятся в том, что избиратели наглядно показали CDU недовольство тем, как власти борются с пандемией и как проходит вакцинация. За считанные недели до вчерашних выборов к тому же в Германии разгорелся громкий коррупционный скандал, в котором замешаны депутаты от CDU. Они получали «откаты» за распределение заказов на изготовление защитных масок, то есть пытались нажиться на пандемии.

«Зеленые» одержали третью подряд победу в Баден-Вюртемберге, где они бессменно находятся у власти уже десять лет. Можно считать их победителями и в соседнем Рейнланд-Пфальце, где они сейчас у власти вместе с вновь победившими социал-демократами и свободными демократами (FDP).

Первые выборы большого выборного года показали главную проблему, которая стоит перед Армином Лашетом: консерваторы в масштабах всей Германии остаются главной политической силой, но их авторитет снижается и «зеленые» дышат им в затылок.

В Баден-Вюртемберге CDU набрал по предварительным данным 24,1%, т.е. на 2,9% меньше, чем было на предыдущих выборах в 2016 году. За «зеленых» во главе с популярным премьером Винфридом Кречманом проголосовали 32,6% избирателей. По сравнению с прошлыми выборами они прибавили 2,3%.

В соседнем Рейнланд-Пфальце христианские демократы набрали 27,7%, что на 4,4% меньше, чем пять лет назад. Они тоже стали вторыми, но теперь сильно уступили социал-демократам, за которых проголосовали 35,7% (+0,5%). «Зеленые» прибавили 4% и набрали 9,3%.

Христианским демократам остается утешаться мыслью, что не они главные проигравшие: ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfT) понесла в юго-западных землях самые большие потери.

Политологи считают, что хотя наиболее вероятным итогом выборов в бундестаг 26 сентября будет коалиция христианских демократов и «зеленых», последние после воскресных выборов могут выбрать в союзники социал-демократов, свободных демократов или даже Левую партию. За «зеленых» в сентябре готовы проголосовать около 20% избирателей, тогда как за блок CDU/CSU немногим более 30%.

Пока перспективы правящей партии выглядят все же мрачно. Германия пытается очень осторожно выходить из локдауна, но эпидемиологическая обстановка в последние дни и недели резко ухудшилась. За последнюю неделю уровень заражений, например, вырос до 82,9 на 100 тыс. населения, маскимального уровня почти за полтора месяца.

Сначала немцы положительно относились к тому, как правительство борется с коронавирусом. Однако медленная вакцинация, раздражение от локдаунов и ограничений и «масочный» скандал не могли не сказаться на настроениях избирателей.

Армин Лашет хочет сменить Ангелу Меркель на посту федерального канцлера, но ему явно не хватает популярности. Его главный соперник на пост кандидата от консерваторов — лидер Социально-христианского союза в Баварии (CSU), бессменного союзника CDU на протяжении многих десятилетий, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, у которого с популярностью как раз все в порядке.

Конечно, в блоке CSU является младшим партнером и редко выдвигает своего кандидата на пост федерального канцлера, но в этот раз Зёдеру могут помочь слабые результаты на земельных выборах.

Тем не менее, большинство экспертов считают главным кандидатом от консерваторов Лашета. Его, полагают они, сейчас не будут сильно винить за поражения в юго-западных землях, потому что эти результаты многими политологами прогнозировались.

Впрочем, запас прочности у консервативного блока такой, что даже поражения в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце не поколеблют их статуса фаворита на осенних выборах. Скорее всего, и Ангелу Меркель на посту руководителя правительства сменит однопартиец. Кандидата на пост канцлера выберут в мае.

Социал-демократы со своим кандидатом уже определились. От них за пост федерального канцлера будет бороться нынешний министр финансов ФРГ Олаф Шольц, занимающий сейчас еще и пост вице-канцлера. Впрочем, его шансы возглавить федеральное правительство ввиду низкого рейтинга SDP невелики. Тем не менее, он уже начал избирательную кампанию в надежде получить преимущество над кандидатом от консерваторов, которого те еще не выбрали.

«Это хороший день (результаты воскресных выборов), — считает Олаф Шольц, — потому что он показывает, что новое правительство может быть и без CDU».