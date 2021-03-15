Названа главная причина нежелания Байдена общаться с Зеленским

Новый глава Белого дома Джо Байден до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своём материале издание The Washington Post рассказывает о причинах нежелания американского лидера общаться со своим коллегой из «самостийной».

В частности, отмечается, что администрация США пытается заставить президента Украины бороться с повсеместной коррупцией в стране, так как это жизненно необходимо для стабилизации экономики в «незалежной» и сохранения независимости от России.

Журналисты The Washington Post также напомнили, что нынешний глава Украины обещал изменить свои отношения со скандальным олигархом Игорем Коломойским. Но пока этого нет.

Это стало причиной того, что МВФ вынужден приостановить выплаты Украине по кредитной сделке на 5 млрд долл., без которых Украина, не сможет выплатить долг в конце 2021 года.

Напомним, в начале марта Вашингтон ввёл ограничительные меры против Коломойского. Ему запрещён въезд на территорию США.

