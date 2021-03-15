Цены на нефть растут на новостях из Китая

Мировые цены на нефть утром 15 марта показывают уверенную положительную динамику на оптимизме инвесторов вокруг восстановления экономики и улучшения спроса на топливо, свидетельствуют данные торгов. Отмечается, что оптимистические настроения усилились после выхода макростатистики по КНР.

По состоянию на 7.22 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в мае выросла на 0,72%, до $69,72, апрельские фьючерсы на сорт WTI прибавили 0,84%, достигнув отметки $66,16 за баррель.

Аналитики отмечают, что настроения инвесторов, вызванные восстановлением мировой экономики после кризиса, который был спровоцирован коронавирусной инфекцией, позволяют делать оптимистические прогнозы относительно спроса на нефть. Так, участники торгов продолжают отслеживать данные из Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире.

Отмечается, что рост промышленного производства в Китае составил в феврале в годовом выражении 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее. При этом аналитики прогнозировали рост показателя на 30%. Параллельно с этим отмечен рост розничных продаж в КНР в феврале до 33,78% в годовом выражении после снижения на 4,78% в январе.

