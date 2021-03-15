«Новая газета» сообщила о химической атаке на здание редакции

Российское издание «Новая газета» сообщило о химической атаке на здание, в котором расположена редакция.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на официальное заявление «Новой газеты», здание, расположенное по адресу Потаповский переулок, дом 3, подверглось химической атаке.

Отмечается, что в помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах. Его чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, которые находятся в том же здании. Источники атаки пока не установлены. Пострадавших нет.

На месте чрезвычайной ситуации работают сотрудники ФСБ, МВД и МЧС, МВД и ФСБ. Официальных комментариев правоохранителей по данному инциденту пока не последовало.

Наша справка

«Новая газета» – российская общественно-политическая газета. Известна своей оппозиционной направленностью и журналистскими расследованиями.

Основной владелец газеты — коллектив редакции, 24 % принадлежит Александру Лебедеву и Михаилу Горбачёву. Главный редактор — Дмитрий Муратов.

«Новая газета» и её журналисты неоднократно становились лауреатами профессиональных, общественных и государственных наград. Минимум пятеро журналистов издания были убиты, предположительно, из-за профессиональной деятельности.