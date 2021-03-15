Первый блок БелАЭС заработал после четырех дней испытаний

Первый энергоблок белорусской АЭС возобновил работу после 4 дней простоя из-за планового отключения от сети, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэнерго Белоруссии. 10 марта энергоблок был планово остановлен, сообщалось, что на станции проводятся испытания и регламентные работы.

«После успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС 14 марта включен в сеть», - рассказали ТАСС в пресс-службе станции. Уточняется, что «реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности».

2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, как рассказали в белорусском минэнерго, ввод двух новых энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию позволил увеличить выработку электроэнергии до 18 млрд кВтч в год. В настоящее время БелАЭС обеспечивает приблизительно 40% внутренних потребностей в электроэнергии, позволяя замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа в год.