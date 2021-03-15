В ПФР назвали даты повышения пенсий

По сообщению Пенсионного фонда России, ближайшее повышение пенсий в стране намечено на 1 апреля, передает РИА «Новости». Ожидается, что пенсионные выплаты будут увеличены на 2,6% и коснутся 3,9 млн россиян. При этом Министерство труда предложило увеличить их на 3,4%.

Следующий перерасчет пенсий ожидается 1 августа и коснется работающих пенсионеров. Данную категорию россиян ожидает повышение в пределах трех пенсионных коэффициентов, цена одного из них в текущем году составляет 98,8 рублей. При этом по сообщению ПФР, в администрации президента уже находится предложение кабмина о ежегодной индексации пенсий работающих пенсионеров.

1 октября текущего года ожидается повышение зарплат и выплат для военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан на 3,7%. Также будут автоматически повышены пенсии и военных пенсионеров.

