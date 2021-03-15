Побег с энергорынка

Потребители электроэнергии все чаще стали отказываться от централизованного энергоснабжения в пользу собственной или розничной генерации. По данным ПАО «Россети», за последние два года суммарное снижение отпуска электрической энергии в зоне присутствия «Россетей» составило 2,34 млрд кВтч: в 2019 – 0,7 млрд кВтч, в 2020 – уже 1,56 млрд кВтч.

При этом, по прогнозам ожидаемый объем снижения полезного отпуска электроэнергии в 2021 году составит порядка 0,59 млрд кВтч. Причина массового исхода – рост нерыночных надбавок на электроэнергию на оптовом рынке. О том, что потребители в итоге сбегут из-за постоянно нарастающего давления эксперты говорили уже не один год. При этом регуляторы рынка считают доводы промышленников неоправданными и не предпринимают никаких мер для решения насущных проблем: «перекрестки» и спецнадбавок.

Давление растет

Оптовые потребители платят за электроэнергию по принципу «за себя и за того парня»: помимо перераспределенной нагрузки с населения, цена для которого традиционно субсидируется, крупные потребители дополнительно «скидываются» на поддержку отдельных отраслей экономики, субъектов и даже целых федеральных округов – так субсидируется цена, например, для Дальнего Востока. По официальным данным ФАС, объем перекрестного субсидирования в 2020 году достиг 238,9 млрд рублей. Плюс надбавки, «запакованные» в тариф. По данным «Системного оператора», их общий объем превышает 450 млрд рублей в год.

Получается, что крупные потребители, которые закупают очень много электроэнергии, из-за постоянного роста тарифа, пусть даже в моменте небольшого, теряют миллионы и миллиарды. В итоге они вынуждены отказываться от оптового рынка строя свою генерацию, так как формула «оптом значит дешевле» перестает работать. Согласно расчету Ассоциации «НП Совет рынка», уже в 2019 году в 54 субъектах РФ для потребителей на высоком и среднем уровнях напряжения оказалось экономически эффективным строительство распределенной генерации, срок окупаемости которой 7-10 лет.

По словам экспертов, уход игроков рушит оптовый рынок как карточный домик: уход 1 гВт потребления приводит к росту цен для оставшихся потребителей, а это в свою очередь, усиливает отток.

Видя серьезную угрозу для единого энергорынка, «Россети» предлагают ограничить уход потребителей с оптового рынка. Согласно позиции компании, которая была высказана на расширенном заседании экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике (копия заключения есть в распоряжении редакции), помимо прочего, сами компании, покидающие оптовый рынок, создают дополнительный вид перекрестного субсидирования для оставшихся компаний: они уходят, но не отказываются от мощности, заявленной при технологическом присоединении.

Чтобы решить проблему «Россети» предлагают выделить перекрестное субсидирование, а также все нерыночные надбавки в отдельный вид платежа и выставлять такие счета всем видам потребителей, кроме населения. Также предлагается обязать оплачивать услуги по передаче электроэнергии со стороны потребителей с собственной генерацией на весь объем потребления электроэнергии.

Кроме того, компания хочет обязать электростанции мощностью больше 1 МВт выходить на оптовый рынок (сейчас такое требование есть к станциям от 25 МВт).

Впрочем, среди инициатив также – предложение начать постепенно снижать перекрестку для населения и ввести «гибкое тарифное меню» - например, в зависимости от времени года, загруженности и тд. А также выделить категории населения, для которых все железно останется по-прежнему.

Решать проблему, а не ее следствие

Большинство участников расширенного заседания экспертного совета при Госдуме с позицией компании не согласилось.

По мнению ассоциации «Совет производителей энергии», ситуация на рынке складывается странная: создано привилегированное положение менее эффективной розничной генерации. Простота механизма надбавок привела к тому, что с помощью увеличения тарифа для крупных потребителей решается множество проблем, которые вообще не должны за их счет решаться. Например- субсидирование генерации на Дальнем Востоке.

А механическое распространение надбавок только увеличит базу определения тарифа и позволит и дальше расширять нерыночные надбавки.

Кроме того, участники рынка считают, что вместо поощрения строительства частной распределенной генерации, снижающей общее бремя нагрузки по содержанию и обновлению энергоинфраструктуры, по сути предлагается чуть ли не наказывать владельцев розничной генерации.

«Рестрикции для розничной генерации уведут регуляторов и участников энергорынка от решения проблемы надбавок и субсидий, освободят пространство для дальнейшего наращивания нерыночной нагрузки, что в итоге усугубит ситуацию на энергорынке, усилит стимулы для перехода потребителей на автономное энергоснабжение, обострит проблему перекрестного субсидирования и тарифного регулирования, сократит объемы прямых инвестиций в реальные сектора экономики», - говорится в позиции «Сообщества потребителей энергии».

Поэтому эксперты и участники рынка, в первую очередь, настаивают на решении самой проблемы, которая вынудила уйти с рынка. Среди решений – снижение дальневосточной надбавки, перевод части нагрузки на бюджеты разных уровней.

Кроме того, есть и технические вопросы к инициативе: сейчас потребители не обязаны уведомлять о наличии собственной генерации и объемах выработки, говорят в сообществе «Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний».

Что касается проблемы с перекладыванием на других потребителей обязательств по содержанию генерирующего оборудования в состоянии готовности, то тут, по мнению экспертов, возможен переход на оплату резерва по принципу take or pay, по которому, например, Россия экспортирует газ в другие страны.

С доводами экспертная комиссия Госдумы согласна. В приложении к письму первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева отраслевым ассоциациям по итогам заседания экспертного совета, перераспределение надбавок названо неэффективным в долгосрочной перспективе.

Кроме того, в Госдуме понимают необходимость срочного решения основной проблемы: чтобы удержать потребителей на оптовом рынке, необходимо снижать объемы перекрестного субсидирования.