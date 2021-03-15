«Зеленые» в Германии обрели почву под ногами

«Отличным началом политического года» назвал выборы в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек. И там, и там его соратники выступили более чем успешно. В Баден-Вюртемберге «Зеленые» власть сохранили, в Рейнланд-Пфальце свое положение упрочили.

Но еще больше, чем результаты знаковых выборов, Хабека должна радовать социология. По опросам, «Зеленые» уверенно занимают второе место в рейтинге симпатий немцев. На первом — ХДС/ХСС. А вот социал-демократы вынуждены довольствоваться только третьим местом и непонятно, за счет чего им «прыгнуть» выше до сентября, когда состоятся выборы в бундестаг.

К огорчению симпатизирующих этой партии, контуры предстоящей «черно-зеленой» коалиции (ХДС/ХСС и «Союз 90/Зеленые») пока вырисовываются вполне отчетливо. По-иному выглядят даже шансы «зеленого» кандидата в канцлеры. И Хабеку, другому сопредседателю партии — Анналене Баербок, для того, чтобы всерьез бороться за этот пост, как традиционно считается, недостает популярности и харизмы. Но теперь, как убедительно показали земельные выборы, проблемы с тем же самым есть и у лидеров ХДС/ХСС.

Ангела Меркель этой осенью уйдет из политики, воленс-ноленс забрав с собой собственный рейтинг, а он выше, чем у ее партии. Христианских демократов подводит не только уже надоевший немцам, постоянно продлеваемый локдаун, и не коррупционные скандалы, в которые то и дело вляпываются их высокопоставленные представители. Партия, всегда отличавшаяся тем, что в ее рядах находились яркие фигуры, сейчас никак не может определиться с новым лидером.

После фиаско Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую продвигала в канцлеры сама Меркель, христианские демократы вынуждены делать ставку на премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета. Однако его личная популярность даже в собственной партии, сопредседателем коей он является, не очень велика. В блоке ХДС/ХСС Лашет проигрывает лидеру христианских социалистов Маркусу Зёдеру. Тот, после поражения на первых земельных выборах, потребовал кадровых перемен. Зёдер сравнил блок со «спальным вагоном», который до выборов вряд ли доедет, если его срочно не «разбудить».

Ни вылета из бундестага, ни даже потери первого места одной из ведущих, на протяжении всей истории ФРГ, политической силе не сулит ни один соцопрос. Пока не сулит. А что будет потом? Не ждут ли германскую политику разительные перемены?

Сорок лет назад «Зеленые» создавались, чтобы, в духе идей 1968 года, дать немцам альтернативу в поднадоевшем соревновании «системных» левых и «системных» правых. Экологическая повестка как объединяющий фактор, пацифистская риторика привлекали к партии протестный электорат, обеспечив «зеленым» репутацию тех, за кого голосуют, когда во внутренней политике страны что-то не нравится.

С тех пор многое изменилось. И в Германии, и в Евросоюзе защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, «зеленая экономика» и возобновляемые источники энергии — это больше не блажь вчерашних хиппи, и не фантастические прожекты. В стране, где постепенно отказываются от автомобилей с бензиновыми двигателями Хабек и Баербок не могут не найти своего избирателя. Это тем более вероятно, что прочие претенденты на роль обновителя общества постепенно сдуваются. Левая партия, ведущая свою родословную от СЕПГ, правившей в ГДР, постепенно скатывается на политическую обочину. «Альтернативу для Германии» подводит антиимигрантская риторика, неуместная и непонятная в отсутствие миграционного кризиса, а также неразборчивость в политических связях.

Добить ее вполне может Федеральное ведомство по защите конституции. Оно получило право проводить против «Альтернативы для Германии» оперативные мероприятия. Даже если контрразведчики ничего компрометирующего не найдут, на партии поставлено клеймо. Она официально отнесена к уж слишком несистемным силам, ассоциирующимся с нацизмом и экстремизмом. То есть, с тем, что большинство немцев не любит и вряд ли когда-нибудь полюбит, даже в случае очень большого недовольства политическим истеблишментом. Если уж выражать свой протест голосованием, то лучше поддержать зеленых, чем тех, у кого можно разглядеть коричневый оттенок. Эту самоочевидную для немцев истину недавние земельные выборы только подтвердили.