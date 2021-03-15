Правительство России меняет механизм формирования цен на бензин

Российское правительство с 1 мая 2021 года скорректируют механизм формирования цен на бензин и дизтопливо, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

«Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — цитирует Новака пресс-служба правительства.

10 марта состоялось на совещании правительства о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов было решено «откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчёта демпфера в будущие периоды».

12 марта цена бензина Аи-92 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи составила 55,75 тысячи рублей за тонну, побив рекорд стоимости мая 2018 года и подорожав с начала года на 12,33%.

14 января Новак заявил: «Общая задача, и правительство за этим строго следит, — в том, чтобы цены на заправках росли не выше уровня инфляции».