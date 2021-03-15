Роман Дзвинко: «Цифровизация — это катализатор, стимулирующий процессы экономического и социального развития регионов России»

Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика» — российский разработчик государственных и корпоративных информационных систем. Компания активно участвует в ключевых проектах по направлениям цифрового госуправления и импортозамещения ПО и прочно утвердилась в качестве ведущего в России поставщика услуг по созданию, внедрению, эксплуатации и модернизации заказных информационных систем и цифровых сервисов.

За десять лет работы НПЦ «БизнесАвтоматика» успел представить и внедрить решения практически во всех регионах страны. «Эксперт» поговорил с исполнительным директором НПЦ «БизнесАвтоматика» Романом Дзвинко.

— Президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности работы губернаторов. Один из 20 показателей — использование отечественных ИТ-решений. Соответствующий документ в начале февраля 2021 года опубликован на портале правовой информации. По вашей оценке, достигли ли уже российские регионы «цифровой зрелости»?

— Двадцать первый век стал эпохой цифровой революции, и государственные институты несут ответственность за то, чтобы управление этой цифровизацией отвечало интересам граждан во всех регионах страны.

На федеральном уровне Минцифры России уже разработало общую методику расчета рейтинга цифровой зрелости регионов. Он будет формироваться исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на IT и индексов цифровизации ключевых отраслей. Это ориентирует органы государственной власти и местного самоуправления на создание механизмов для быстрого внедрения новых технологий во всех ключевых областях жизнедеятельности граждан.

В этом смысле существенную роль играют сквозные технологии, а точнее, внедрение комплексных решений на базе сквозных технологий, содержащих конкретную выгоду для граждан. Недостаточно просто разработать и внедрить информационные системы и приложения, необходимо, чтобы люди активно ими пользовались. Лучшее решение вопроса — развертывание небольших пилотных проектов в нескольких регионах (через хакатоны или подобные инициативы) и их последующее масштабирование на другие субъекты при положительном результате.

— Произошел ли прорыв в области информатизации каких-то сфер в регионах: здравоохранения, образования, городского хозяйства?

— Цифровизация — это катализатор, стимулирующий развитие всех вспомогательных отраслей, таких как связь, транспорт, банковская сфера, здравоохранение, образование и другие. Развитие обслуживающих отраслей, в свою очередь, обеспечивает возможность дальнейшего развития специализирующих отраслей, ускоряя процессы экономического и социального развития регионов России.

Таким образом, цифровизация выступает инструментом эффективного управления информационными потоками региональных хозяйственных систем в целом, а также контроля над ними, позволяя при этом развивать вторичный и третичный секторы экономики.

— Какие услуги в области информатизации сейчас наиболее востребованы у региональных властей?

— Последнее десятилетие большое внимание уделяется созданию электронного государства, информационного общества и развитию системы государственных услуг. Одна из главных задач этой работы — повышение уровня взаимодействия населения с органами власти. Для эффективной реализации поставленных целей был принят паспорт национальной программы «Цифровая экономика 2024».

В рамках реализации нацпрограммы значительное внимание субъекты уделяют таким базовым направлениям, как инфраструктура, кадры и образование. Среди прикладных направлений популярностью пользуются цифровое госуправление и здравоохранение.

Повышенное внимание к цифровизации здравоохранения, в частности к автоматизации внутренних процессов, связанно с тем, что в России услуги в этой сфере остаются самыми востребованными среди государственных электронных услуг. А пандемия коронавируса только подтвердила необходимость ускорения темпов комплексной информатизации здравоохранения в регионах.

— Как на фоне других сфер выглядит информатизация оборонно-промышленного сектора?

— Предприятия ОПК стоят на пороге четвертой промышленной революции. Технологии больших данных, интернета решений, ИИ, виртуальной реальности открывают новые возможности для повышения эффективности разработок и внедрения их в производство.

Сегодня сектору ОПК нужны изменения социально-экономической культуры интегрированных структур для превращения их в гибкие и мобильно взаимодействующие предприятия. Как известно, к 2030 году половину объема выпуска предприятий ОПК должна составлять гражданская продукция. Для решения столь непростой задачи необходимо обеспечить доступ к передовым информационным технологиям. При этом важно ориентироваться на отечественные IT-решения. Опыт ведущих предприятий ОПК показывает, что те из них, кто раньше других задумался о необходимости технологической независимости и приложил для этого необходимые усилия, сегодня чувствуют себя более уверенно. Передовые разработки в области IT и вычислительная база позволяют достаточно оперативно решать задачи информационной безопасности, выбирать подходы и алгоритмы, которые дают возможность учитывать специфику отрасли ОПК и при этом не препятствуют реализации передовых технологических идей.

Рост производительности труда и наращивание объемов производства в отечественном ОПК также позволяют создавать пространство для внедрения новых IT-решений. А в свете перехода оборонно-промышленного комплекса с импортных информационных систем на российские аналоги увеличивается перспектива развития отечественной IT-отрасли в целом.

— Как изменился процесс трансферта технологий в российском ОПК, из оборонного сектора в гражданский и обратно? Можете привести успешные примеры трансферта информационных технологий?

— В течение долгого времени многие ключевые технологии в России появлялись прежде всего благодаря координирующей роли государства. Между тем взаимоотношения между военным и гражданским секторами в инновационной сфере постепенно трансформировались, в том числе под влиянием новых порядков частно-государственного партнерства при реализации долгосрочных совместных проектов.

Технологии оборонной промышленности имеют специфические цели, поэтому в гражданском секторе они используются частично. А опыт применения технологий двойного назначения показал, что они имеют шансы на успех, если инвестиции осуществляются быстрее за пределами оборонных предприятий, чем в их рамках.

Последнее десятилетие все более заметной становится тенденция, когда ОПК в развитых странах испытывает постоянно растущую зависимость от различных инновационных продуктов и решений, создаваемых гражданским сектором. Активное применение предприятиями ОПК технологических наработок и опыта организаций гражданского сектора может способствовать росту экономики в будущем. Успешность подобного комплексного взаимодействия во многом определяется степенью готовности всех заинтересованных сторон — органов государственной власти, госкорпораций, предприятий ОПК — к трансформации процессов в соответствии с новыми реалиями и вызовами.

— Каковы перспективы развития информатизации в российских регионах в 2021–2022 годах?

— Перспектива развития информатизации в регионах в первую очередь зависит от мер поддержки секторов экономики со стороны государства.

Второй существенный фактор, влияющий на развитие информатизации регионов, заключается в постоянном исследовании и исключении административных барьеров, организации так называемых правовых песочниц или пилотных проектов в регионах.

Если говорить об инфраструктуре, то развитие ИКТ в регионах не представляется возможным без развертывания сетей пятого поколения, развития инструментов для обеспечения кибербезопасности в сети и создания цифровых платформ, которые позволят выйти на новый уровень взаимодействия государства с гражданами и субъектами предпринимательства посредством перевода такого взаимодействия в дистанционный режим.

Еще одна важная тема — кадры и образование. Качество компьютерной грамотности и подготовки кадров в этой области, к сожалению, требует существенного изменения отношения к нему. Уровень компетенций в IT-сфере очень низок. А если брать уровень страны, то только 50 процентов населения используют возможности интернета и информационных ресурсов для взаимодействия с государством.

Современной России нужна масштабная программа обучения цифровой грамотности, где необходимо задействовать специалистов центров занятости и учебных центров, чтобы страна в кратчайшие сроки смогла встать на цифровые рельсы.