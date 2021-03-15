Российские фармацевтические компании имеют большой потенциал роста

Почти все из первой двадцатки крупнейших российских фармпроизводителей так или иначе склоняются к необходимости перехода к полному циклу производства или хотя бы к частичному созданию собственных субстанций. Это больная тема российской фармы, которая до сих пор свыше 95% субстанций или сырья для производства закупает в Китае или Индии. В прошлом году, по оценке Минпромторга, в Россию было ввезено 13,2 тыс. тонн активных фармацевтических субстанций (АФС) на 1,8 млрд долларов. В период пандемии такая логистика обернулась дефицитом многих лекарств, поскольку Китай два месяца был на карантине и никаких субстанций никому не продавал, а примерно на столько у большинства компаний и оставалось запасов сырья.

При этом спрос на лекарства в стране растет со стороны как государства, так и розничных покупателей. Только по госзаказам в прошлом году ряд компаний нарастили выручку на 30% и более. В целом, по подсчетам DSM Group, в 2020 году фармацевтический рынок вырос в России на 11% (предварительно общий объем рынка оценивается в два триллиона рублей), госзакупки за три квартала 2020-го увеличились на 10%, до 464 млрд рублей. На 10%, до 1,407 трлн рублей, вырос и аптечный сегмент фармацевтического рынка, в основном из-за ажиотажного спроса на лекарства в связи с пандемией.Заметим, что еще до наступления пандемии, в позапрошлом году, госзакупки выросли еще больше — на 24% (до 560 млрд рублей) при общем росте рынка на 9,5% (до 1,9 трлн рублей) по отношению к 2018 году. В итоге за последние два года ведущие фармкомпании смогли существенно нарастить обороты, и сегодня, стремясь не упустить момент, они задумываются о новых стратегических направлениях развития и расширении ассортимента.

Подробнее о положении российских фармакологических компаний читайте в свжем номере журнала «Эксперт».