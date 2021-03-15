Рубль достиг трехмесячного максимума к доллару

Торговая неделя началась для нацвалюты с отметок 73,4 рубля в паре с долларом и 87,79 в паре с евро. К пяти часам дня по Москве, рубль оказался уже у отметок 73,14 и 87,26 рубля в паре с долларом и евро соответственно.

Американская валюта тем временем подросла. Индекс DXY за тот же период с 91,42 пункта повысился до 91.66 пункта.

«На утренней сессии рубль находился под давлением восходящей динамики доллара на внешнем рынке, а также негативной тенденции мировых площадок. Однако внешний фон стал быстро улучшаться, вызвав восходящее движение российской валюты. В результате она обновила трехмесячный максимум к доллару и полугодовой — к евро. На рынках сохраняются опасения относительно роста доходностей гособлигаций во многих регионах, и прежде всего в США. Это создает угрозу мягкой монетарной политике ключевых центробанков, в том числе из-за рисков всплеска инфляции. В середине торгов доллар уходил ниже сильной поддержки, находящейся в районе 73 руб., однако затем вернулся выше этого уровня, реагируя на нисходящий импульс нефти и восстановление американской валюты на внешнем рынке»,- описывает динамику аналитик БКС Дмитрий Бабин.

На фоне происходящего, аналитики «Универ Капитал» полагают, что вкраткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 в паре с долларов и на уровне 87,5-89,0 в паре с европейской валютой.