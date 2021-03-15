Спасет ли крестьянский кодекс российскую деревню?

По мнению автора инициативы, депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова (в нынешнем созыве он руководит комитетом по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока), предложенный им Крестьянский кодекс способен свести воедино все законодательные меры государства по обеспечению труженикам села возможности нормально жить, трудиться и производить продукцию. Харитонов назвал такой кодекс «учебником “Родная речь” для селян».

Жизнь российского села уже более столетия представляет собой средоточие экономических и социальных проблем, которые, несмотря на периодические приступы реформаторства у властей — от правительства Сергея Витте до кабинета Михаила Мишустина — так никогда и не были решены окончательно. Не случайно в советское время должность министра сельского хозяйства полушутя-полусерьезно (в зависимости от того, кто возглавлял партию и государство) именовали «расстрельной».

Главной же проблемой села было и остаётся его демографическая деградация, которая, в свою очередь, является следствием того, что жители деревни не видят перспектив ее развития.

Крестьянский вопрос их испортил

В беседе с Expert.ru Николай Харитонов сразу уточнил, что идея Крестьянского кодекса возникла у него далеко не сегодня — просто раньше у неё не было такого запоминающегося названия.

«Оно родилось у меня на последнем заседании комитета Госдумы по аграрной политике, когда обсуждалось законодательное регулирование ценообразования на сельхозпродукцию, — рассказал Харитонов. — Это ведь ненормально, когда килограмм любого продукта дорожает на 800-1000 рублей из-за расходов на транспортировку. Я и Ельцину, и Путину, и Медведеву постоянно напоминал и напоминаю, что пока не будут разрешены крестьянские вопросы, никакие социально-политические программы не приведут к успеху.»

Крестьянский кодекс депутат видит не как новый законодательный акт или пакет актов, а, скорее, как пошаговое руководство для тех россиян, которые решат переехать на постоянное жительство из города в деревню — например, на Дальний Восток в рамках программы «Дальневосточный гектар», или в любой другой регион по своему выбору. Кодекс, по мнению Харитонова, должен свести воедино все уже имеющиеся законодательные акты, касающиеся жизни и работы на селе.

Сегодня на исполнении находится большой массив законодательных актов, в том числе принятая в 2015 году «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года». Документ предусматривает формирование механизмов и стимулов для стабилизации демографической ситуации, обеспечение развития жилищной, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, корректировку существующих дисбалансов в обеспечении доступности и качества услуг образования и здравоохранения, обеспечение эпизоотического благополучия, разработку и внедрение системы социальных стандартов, совершенствование правового регулирования для решения выявленных проблем устойчивого развития сельских территорий, формирование эффективных механизмов межведомственного взаимодействия и координации деятельности по обеспечению устойчивого развития сельских территорий на федеральном, региональном и местном уровнях.

Помимо этого, Минсельхоз в 2019 году разработал проект госпрограммы комплексного развития сельских территорий на 2020 - 2025 годы (утверждена постановлением Правительства РФ 31 мая 2019 года). http://docs.cntd.ru/document/554801411 Согласно программе, уровень доходов сельского населения по отношению к городскому должен вырасти с 68% до 75%, а доля благоустроенного жилья — с 32,6% до 50%. Планировался запуск льготной сельской ипотеки по ставке не выше 1% годовых. На достижение этих целей предполагалось направить около 1,38 трлн руб., в том числе 1,06 трлн руб. — из федерального бюджета. В 2020 году, по официальным данным Минсельхоза, эта программа затронула 4,9 млн человек.

Во время обсуждения программы вице-премьер Алексей Гордеев подчеркивал, что для формирования образа российского села XXI века необходимо повышать его общую привлекательность и уровень жизни населения, работать над сохранением численности сельских поселений.

«Деревню в глаза не видели»

Но все призывы к горожанам переезжать на село — как и разрозненные попытки простимулировать такой переезд — уходят, как вода в песок, из-за того, что они не подкрепляются системной политикой государства, считает Харитонов.

«Люди, решившие откликнуться на эти призывы, на местах попадают в круговорот бюрократических несогласованностей, начиная с того, что непонятно, кому принадлежит тот или иной земельный участок, на каких условиях получать банковскую ссуду и т. д. Реальное отношение к переселенцам таково, что у них очень скоро пропадает желание заниматься фермерством и они возвращаются туда, откуда приехали», — сетует депутат.

По его данным, за 2019-2020 годы (до введения пандемических ограничений) в Дальневосточном ФО, словно в издевку над программой «Дальневосточный гектар», механический прирост населения оказался отрицательным везде, кроме Бурятии (плюс 6 тысяч человек). В целом в ДВФО прибыло 263 тысячи человек, убыло за тот же период — 282 тысяч. Самые большие потери понес Забайкальский край. Харитонова эти цифры не удивляют, потому что изначально ясно, что земельные участки без необходимой инфраструктуры — дорог, водоснабжения, электричества — мертвый груз. А именно такая инфраструктура на большинстве дальневосточных гектаров отсутствует.

«При нормальном отношении Амурская область может стать дальневосточной Кубанью. А тамошним производителям, например, сои, предлагают сегодня везти ее на переработку в ЦФО, потому что своих перерабатывающих мощностей в области нет. И при этом вводят заградительные экспортные пошлины, чтобы сырьё не уходило через реку в Китай. Но ведь везти его с Дальнего Востока в центральную Россию — это ни в какие ворота не лезет!» — возмущается Харитонов.

Он считает стратегически ошибочным и понимание аграрной проблемы, согласно которому правительство рассматривает крупных инвесторов как локомотив подъема сельского хозяйства. Ошибка, полагает Харитонов, заключается в том, что инвестор заинтересован не в подъеме сельских территорий, а в возвращении инвестиций: селяне с их интересами для него не самоцель, а только инструмент генерирования прибыли.

«Я человек до костей деревенский, и без обид, но как могут работать с селом банкиры, которые эту деревню в глаза не видели и у которых русских корней в роду нет? Мотивировать переселенцев сесть на землю можно только доступным кредитом. В советской системе крестьянин брал кредит под 8 процентов годовых, но если он выполнял спущенный ему годовой план по производству продукции, кредит списывался. Вот это, я понимаю, мотивация!» — напоминает Харитонов.

Не забудьте выключить пылесос

При всем уважении к опыту Николая Харитонова, его предложение больше построено на вполне понятных, но все же эмоциях, не соглашается с аграрием академик РАСХН Юрий Лачуга. Он считает, что депутат пытается приостановить вымирание российского села методами, которые ни в коей степени не влияют на корни этого явления.

«Можно принимать сколько угодно стратегий, законов и кодексов, однако сегодня российская экономика устроена таким образом, что несколько городских агломераций — в первую очередь московская — высасывают, как пылесос, человеческие и финансовые ресурсы из всей остальной страны, — отметил он в беседе с Expert.ru. — Но ведь величие страны не в том, как хорошеет ее столица, а в том, как обустроены самые дальние ее деревни. Со столицей у нас всё хорошо, а много ли москвичей уезжают за тем же самым дальневосточным гектаром?»

Слова Лачуги о том, что никакими стратегиями нельзя переломить тренд на вымирание деревни, подтверждаются чехардой, которая происходит в административном и законодательном регулировании агропромышленного сектора. До 2013 года в России действовала федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года». В 2014 году ее сменила целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Еще до ее окончания, в 2018 году, она была преобразована в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы развития сельского хозяйства, а с 2019 года — в целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий». Такая административная лихорадка точно не подтолкнёт россиян к тому, чтобы посвятить свою жизнь сельскому хозяйству.

Комментируя приведенные Харитоновым цифры притока/оттока населения из ДВФО, Лачуга указывает, что люди уезжают не только с Дальнего Востока с его тяжелыми природными условиями, но и из центральных областей и даже из благодатного Крыма, бросая в том числе совсем неплохие для сельского хозяйства земли, часто площадями куда больше одного гектара.

«Вся экономическая политика правительства строится на совершенно ошибочной концепции, которая никоим образом не стимулирует работников повышать производительность труда — в том числе, конечно, и в аграрном секторе, — говорит Лачуга. — Власти одну за другой предлагают меры соцподдержки: родительский капитал, продовольственные талоны для малоимущих и т. д. То есть, дают людям рыбу вместо того, чтобы дать им удочку. В контексте нашего разговора такой «удочкой» было бы создание высокотехнологичных рабочих мест повсюду, вплоть до той самой глубинной деревни. Раздача же подачек ослабляет бюджет и развращает тех, кто их получает», — уверен академик.

В ноябре 2020 года замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что реализация проекта по содействию занятости сельского населения позволит направить на обучение по аграрным специальностям порядка 600 человек и привлечь около 2000 студентов на производственную практику на предприятиях АПК. Это и есть та самая удочка, о которой говорит Юрий Лачуга. Вопрос только в том, что приведённые Лут цифры выглядят каплей в море сельского населения России, насчитывающего чегодня 37 млн 186 тысяч человек.

«Зачем обманывать народ?»

Некоторый идеализм предложения Николая Харитонова прослеживается в том, что сама Стратегия устойчивого развития сельских территорий, которую он видит составной частью Крестьянского кодекса, уже не раз за пять лет с момента ее утверждения подвергалась секвестру. Проект бюджета на 2021 год тоже предусматривает сокращение ее финансирования на 639,7 млн руб., а на 2022 и 2023 гг. выделение бюджетных средств и вовсе не предусмотрено. (В отчете Счетной Палаты РФ в октябре 2020 года обычно серьезные аудиторы иронизировали: «Возможно, это означает, что все проблемы села будут решены уже в следующем году».)

Руководитель Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий, академик РАН Иван Ушачев также отмечает, что с таким подходом к финансированию программ поддержки села они рискуют пополнить список провалов политики правительства.

«Надо было либо не ставить заведомо невыполнимые, запредельно амбициозные задачи, либо сейчас же признать, что решение этих задач отодвигается на неопределенное будущее. Зачем обманывать народ?» — сказал он в беседе с Expert.ru.

При этом Ушачев уверен, что выполнение Стратегии в объеме ее паспорта обеспечит запуск сельского хозяйства в самоподдерживающемся режиме — то есть, после ее выполнения новые меры государственной поддержки селу более не понадобятся.

«Развитие сельских территорий — это ведь не только развитие производства сельхозпродукции, это и связанные с ним переработка, инфраструктура и т. д., напоминает эксперт. — Сельские территориальные единицы станут экономически самодостаточными, когда не придётся везти выращенную продукцию на переработку через полстраны. Это даст мультиплицирующий эффект, который приведет к сокращению бедности, росту занятости, а значит — к уменьшению оттока населения, налаживанию демографической ситуации», — считает Ушачев.

Он полагает, что еще одним мультиплицирующим фактором станет рост числа городских жителей, желающих переехать жить в сельскую местность. В первую очередь, потенциальными переселенцами могут стать горожане, потерявшие работу из-за эпидемии Covid 19, а также отставные военные, которых может привлечь льготная сельская ипотека, упомянутая в программе Минсельхоза от 2019 года. Ею, по данным министерства, в 2020 году уже смогли воспользоваться около 30 тысяч семей.

Селянин селянину рознь

Представлять жителей села в качестве некоего гомогенного социального слоя, как это стремятся делать коммунисты, и в том числе Николай Харитонов, в корне неверно, полагает руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

«На селе, как и в городе, есть люди более или менее успешные, и это никак не связано ни с географией, ни с типом хозяйства, считает он. — В России множество фермеров ведут индивидуальное хозяйство с таким размахом, что в состоянии конкурировать с агропромышленными предприятиями. По 500 гектар земли обрабатывают. Это ведь классическое разделение на богатых, середняков и бедняков: кто работает, не бьет баклуши — у того есть результаты. А кто вместо этого жалуется на жизнь, тот и оказывается в проигрыше.»

И, конечно, нельзя забывать, что аграрный сектор сегодня — это не только (а в российской экономике — и не столько) крестьяне-единоличники, сколько агропромышленные комплексы, представляющие вертикально интегрированные и географически распределенные холдинги. Интересно, что некоторые из них возглавляют коллеги Николая Харитонова по фракции КПРФ. Самый известный пример — «Совхоз им. Ленина» под руководством Павла Грудинина.

Что же касается мер государственной поддержки, то они адресованы всем селянам, без различия их финансового положения, исключительно по территориальному принципу. Деньги поступают в бюджеты сельских территориальных образований и расходуются на детские сады, школы, больницы, межхозяйственные дороги и прочие объекты общего пользования. Дело в том, что с точки зрения государства нельзя одному селу дать денег, а другому не дать, объясняет руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Конечно, сегодня работник агрохолдинга по уровню жизни гораздо ближе к горожанину, чем некрупный фермер или селянин, индивидуально ведущий хозяйство. Но пока количество последних по-прежнему значительно, а тенденция к переезду из города в сельскую местность не исчезла, идея Крестьянского кодекса, который свёл бы воедино правовые основы и инструменты жизни и деятельности человека на селе, не теряет актуальности.