Telegram разместил облигации на 1 миллиард долларов

Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала, сообщил РБК со ссылкой на свой источник, участвовавший в покупке бондов.

Облигации размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года. Telegram начал размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. Номинал одной бумаги составил 1 тыс долларов., купонный период — полгода. Одно из условий выпуска облигаций — они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO (первичного публичного размещения).

Ранее сообщалось, что Telegram планирует разместить облигации на один миллиард долларов США среди ограниченного круга инвесторов, чтобы выплатить 600 млн долгов, срок погашения которых истекает в конце апреля этого года.

Согласно финансовой отчетность группы за 2018-2020 годы Telegram закончил с убытками в 172,7 млн и 150,9 млн долларов, а обязательства превышали активы на 245 млн и 418 млн долларов соотвественно. За первую половину 2020 года компания получила дефицит в размере 172 млн долларов. Большую часть средств от размещения облигаций Telegram планировал направить на покрытие долгов перед инвесторами — на это может быть потрачено 684 млн.

После провала блокчейн-проекта TON Telegram должен был вернуть 175 инвесторам 1,75 млрд долларв. По данным на декабрь, компания погасила 770 млн долгов, 443 млн рефинансировала в кредиты, а по долгам в 6 млн пока не рассчиталась. С учетом того, что Telegram пообещала вернуть инвесторам, которые согласились рефинансировать инвестиции в TON в кредиты по 110% от их вложений, общая сумма долга на середину 2020 года составила около 626 млн, долларов.

В 2018 году Telegram привлек 1,7 млрд долларов на запуск блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила запрет на запуск блокчейн-платформы, заявив, что Telegram нарушил правила размещения ценных бумаг.