Европу захлестнула третья волна пандемии

Третья волна коронавирусной пандемии накрыла почти всю Европу. В результате нового всплеска вирусной инфекции и на фоне медленной вакцинации многие европейские страны вводят новые ограничения и локдауны.

Уровень заражения в ЕС сейчас находится на пике за все время пандемии, отметившей, кстати, на прошлой неделе первый день рождения. Несколько стран вводят на этой неделе новые жесткие ограничительные меры. Здесь, кстати, примером противоположного свойства является Великобритания, которая начинает постепенно выходить из локдауна и которая два месяца назад окончательно вышла из Евросоюза. Сейчас, наверное, количество британцев, жалеющих о расставании с объединенной Европой, уменьшилось, потому что пример пандемии доказывает, что брексит в этой ситуации был полезен.

В Италии в прошлую пятницу зарегистрированы свыше 27 тысяч новых заражений и 380 летальных исходов.

«Через год с лишним после начала пандемии мы, к сожалению столкнулись с новой волной заражений,- заявил новый премьер-министр Италии Марио Драги.- В нашей памяти еще живы воспоминания о том, что произошло прошлой весной. Мы сделаем все, чтобы предотвратить повторение этого».

С понедельника 15 марта на большей части Апеннин начинает действовать локдаун. Итальянцам разрешено покидать дома только в случае экстренной необходимости. Закрывается большинство магазинов вместе с ресторанами, барами и кафе.

Во Франции власти тоже объявили об ухудшении эпидемиологической обстановки. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран назвал ситуацию в Париже и его окрестностях напряженной и тревожной.

«Каждый двенадцать минут днем и ночью новый парижанин попадает в палату интенсивной терапии»,- сообщил он.

Президент Макрон ввел комендантский час и жесткие ограничительные меры в нескольких регионах. С каждым днем все больше медиков призывают его объявить общенациональный карантин.

В Германии в субботу объявлено о 12674 новых заражениях. Это на 3117 заражений больше, чем неделей ранее. Глава немецкого агентства инфекционных болезней признал, что ФРГ охвачена третьей волной коронавирусной пандемии.

Схожая картина в соседней Польше, где в минувшую среду были зарегистрированы 17260 новых заражений, самое большое количество инфекций с ноября прошлого года. Все ждут объявления на этой неделе новых ограничений. В Польше уже и так действуют жесткие ограничения на массовые собрания людей. Большинство школ закрыты, а рестораны и кафе работают только на вынос.

К этому можно добавить рост заражений Covid-19 в Венгрии, Чехии и других европейских странах.

По мере ухудшения эпидобстановки на континенте растет напряжение и внутри Евросоюза, руководство которого фактически сорвало массовую вакцинацию. И хотя в Брюсселе повторяют, как мантру, обещание наверстать упущенное, европейцы не верят еврочиновникам, которые перекладывают вину на AstraZeneca и придумывают другие причины, все меньше и меньше. Члены ЕС наконец поняли, что надеяться на Брюссель бесполезно, и сейчас сами в экстренном порядке закупают вакцины, включая российскую, которую в Еврокомиссии упрямо не спешат сертифицировать, и китайскую.

Новым доказательством недоверия Брюсселю стало коллективное письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю, подписанное австрийским канцлером Себастьяном Курцем и лидерами четырех других европейских стран. «Бунтари» требуют обсудить «несправедливое», по их твердому убеждению, распределение вакцин внутри ЕС. Обсуждение, которое скорее всего произойдет на ближайшем саммите Евросоюза в конце марта, обещает быть очень бурным.