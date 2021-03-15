Трубы позвали «Мосбиржу» к новым рекордам

Уже последние торги четырехдневной рабочей недели 9-12 марта 2021 года завершились для Московской биржи новым рекордом. По итогам торговой сессии основной индекс «Мосбиржи» вырос на 0,88%, до 3539,5 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,95%, до 1519,5 пункта. Основными причинами подъема стала благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти и корпоративные новости.

Тогда феноменальную динамику продемонстрировали бумаги Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, которые выросли за день на 30,05%. На 9,63% выросли в цене расписки TCS Group, после падения в течение предыдущего дня, вызванной новостями о приостановке выплаты дивидендов в текущем году. Хуже рынка выглядели бумаги «М.видео», SPO которой прошло по нижней границе размещения — 725 рублей за акцию.

В понедельник индекс в половине второго добрался до отметки 3591,57 пп. Акции ТМК также показывают лучшую и по-прежнему весьма впечатляющую динамику, прибавив к двум часам дня более 15%. Сомнений в причинах их роста нет: это покупка первым по объемам выпуска в РФ производителем трубной продукции — второго: группы ЧТПЗ. Сумма сделки — 84,2 млрд рублей. Вместе с этим приобретением ТМК возвращает себе и статус крупнейшей в мире в этом промышленном сегменте.

Порадовали акционеров и акции «М.видео», прибавив днем 3,01%. На 4,44% вырос «Русал». Чуть минусовали «Сургутнефетгаз» и расписки Mail.ru.

Наряду с упомянутым корпоративным драйвером, аналитики обращают внимание на прочие, которые также благоприятны для российского рынка.

К пробою индексом «Мосбиржи» исторических максимумов привела синергия нескольких факторов, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Рост нефти и промышленных металлов, особенно в условиях слабого рубля, повышают рублевую прибыльность экспортеров, акции которых превалируют в индексе. И уже 18 недель подряд продолжается приток средств в западные фонды, инвестирующие в российские акции. Нерезиденты традиционно смотрят на российские активы в разрезе цен на нефть, некоторые из них решили попробовать поймать отставание российского рынка от заморского.

Статистика по инфляции в США вышла в рамках прогноза, это на какое-то время отодвинуло инфляционные страхи, и американские инвесторы бросились отыгрывать скорое поступление в экономику 1,9 трлн долларов «пакета Байдена». Теперь, как считает Алексей Антонов, целью роста индекса «Мосбиржи» выступает район 3600 пунктов.

Но риски коррекции высоки, рост идет на небольших объемах, что говорит о неуверенности инвесторов в дальнейшем восходящем тренде, полагает аналитик. Многое будет зависеть от заседания ФРС в среду. Скорее всего, американский регулятор ничего нового не скажет, но пока непонятно как на это «ничего» отреагируют рынки.

В самом деле, рост мировых фондовых площадок в течение нескольких сессий подряд (и вообще с начала года) — это не только следствие растущих котировок нефти, соглашается аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов. Одна из главных причин позитива: принятие пакета стимулирующих мер для экономик США в размере 1,9 трлн долларов. Такие масштабные вливания должны, по мнению инвесторов, привести к скорому восстановлению первой экономики мира и затем — глобальных процессов.

Второй причиной роста бирж он называет снижение доходности гособлигаций США до 1,5%, Рост доходности «трежерис» выше этой отметки тревожит инвесторов, так как эта тенденция может привести к сокращению стоимости акций и ужесточению политики ФРС. Однако сегодня гособлигации вновь идут в рост.

В краткосрочной перспективе вполне вероятно, предполагает Денис Бадьянов, что российские индексы продолжат рост вслед за другими площадками. Однако учитывая, что фондовые рынки перегреты во всем мире, вполне возможно наступление коррекции. Тогда, считают в УК Альфа-Капитал, индекс МосБиржи снизится к 3400-3450 пунктам, индекс РТС к уровню 1400 пунктов. Снижение индексов, полагает он, может быть стимулировано новостями о росте заболеваемости Covid-19 в ЕС (что уже происходит), а также сложностями в проведении вакцинации из-за побочных эффектов.