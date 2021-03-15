В России коронавирус выявили еще у 9,4 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 9 437 случаев, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 4 400 045 случаев COVID. Число летальных итогов составило 92 494, из которых умерли за последние сутки от инфекции 404 человека. Успешно перебороли заболевание 4 003 576 россиян, из которых выписаны из российских больниц за последние сутки 8 447 человек.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по приросту новых больных коронавирусом. В столице зарегистрировано 1 353 новых случая COVID-19 за сутки, 51 пациент скончался, 1 036 человек выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+933), на третьем - Московская область (+627). В пятерку вошли Нижегородская область (+353) и Ростовская область (+248).

Наименьший прирост за сутки отмечен в Еврейской автономной области (+2), в Ненецком АО и Чукотском АО не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом за сутки.

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Самый высокий прирост отмечен в США (более 29 млн случаев), далее следуют Бразилия (свыше 11,4 млн) и Индия (более 11,3 млн). В общей сложности в мире выявлено более 119 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек.

