В Швеции оценили перспективы использования российской вакцины «Спутника V»

Ричард Бергстрём – шведский координатор по вакцинации – оценил перспективы использования «Спутника V» в его стране. В интервью изданию Aftonbladet он заявил, что уже в июне этого года Стокгольм может получить российскую вакцину.

«Вероятнее всего, те, кто будет вакцинироваться в нашей стране последнюю очередь, получит «Спутник V». Этот препарат может стать дополнением к нынешнему плану вакцинации в Швеции», – пояснил он.

При этом Бергстрём отметил, что считает использование российской вакцины многообещающим, так как её эффективность оценивается на уровне 93%.

«Мы уже вели переговоры относительно условия поставки «Спутник V». – Но пока неизвестно, будет ли Евросоюз заключать соглашение, или такие соглашения будут заключаться отдельно странами объединения», – резюмировал шведский координатор по вакцинации.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза в скором времени планируют начать переговоры с Москвой о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени блока, сообщил Reuters, что правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутник V», – говорится в материалах агентства, собеседник которого заявил о необходимости уладить некоторые формальности в виде получения запросов от четырех стран.

Reuters также напомнил, что вакцину от коронавируса «Спутник V» уже закупают Венгрия и Словакия. Чехия в настоящее время рассматривает возможности закупки российского препарата, а Италия готовится начать его производство на территории страны.