Возможности и риски цифровой медицины

Цифровые технологии получили мощный импульс для развития в период пандемии, и сегодняшний наш разговор будет о том, что это такое, какие это имеет перспективы для врачей и пациентов и как это будет встраиваться в современную структуру системы здравоохранения.

На Западе вовсю растут проекты виртуальных клиник, когда клиент получает доступ к качественному здравоохранению прежде всего дистанционно. Как относиться к этим новациям? Что это — чистый маркетинг, разогревающий нашу тревогу по поводу здоровья, или благодаря этому медицина сделает настоящий прорыв?

Проблему цифровой медицины обсуждают главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова, редактор отдела конъюнктуры Лина Калянина, Андрей Алмазов — директор по проектной деятельности ассоциации «Национальная база медицинских знаний» и Павел Румянцев — онколог, радиолог, профессор, доктор медицинских наук.

«На самом деле большинство исследований, которые можно сегодня сделать дома либо зайдя в любую лабораторию, действительно соответствует тому массиву диспансеризации, формат которой вы помните. Он расширился значительно, но все эти исследования можно воспроизвести глюкометром, или аппаратом измерения давления, или пульсоксиметром. И вопрос правильности — это вопрос важный, но это легко доводится через информационные технологии. А дальше вопрос доверия к этим результатам встает уже перед тем самым виртуальным доктором, виртуальной клиникой, что и получает отражение в конкретных коммерческих проектах, которые «летят». А летят они потому, что с точки зрения спроса являются очень желанными. Человеку иногда просто не хочется выходить из дома для того, чтобы получить ответ на вопрос, насколько серьезно то, что с ним происходит, и требует ли это каких-то неотложных мер. И это создает огромные возможности, которые оптимизируют маршрутизацию пациентов. Это, наверное, главное, что сегодня снимает цифровая медицина, — сортировка, первичный разбор, выяснение обстоятельств», – говорит Павел Румянцев.

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