Врач назвал причины весеннего недомогания

Плохое самочувствие, которое зачастую появляется с приходом весны, может стать признаком серьезного заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал российский врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

По его словам, одна из самых частых причин весеннего недомогания – обычная простуда. При этом он считает, что бояться насморка, который появляется только на холоде, не надо. Однако, если к насморку присоединяются боли в горле, кашель, отдышка и другие симптомы – необходимо начать лечение.

«Если кашель или боль в горле, можно говорить о том, что человек заболел. В этом случае ему необходимо самоизолироваться и вызвать врача. Вероятнее всего, у него обычная простуда, которая проходит за семь дней, но лучше перестраховаться и исключить коронавирус», – считает Кузьменко.

Если симптомов простуды нет, а недомогание не проходит, то, как предположил специалист, речь здесь может идти о переутомлении.

«Дело в том, что люди устали от пандемии, есть некое истощение нервов. С приходом тёплой погоды всё немного должно поменяться – краски станут ярче, настроение улучшится, и постепенно люди смогут вернуться к нормальному образу жизни», – уверен он.

Кроме того, Кузьменко напомнил, что рассчитывать на чудесное восстановление сил с помощью приема витаминов не стоит, так как с пользой витаминов не всё так просто.

«Надо понимать, что недостаток витаминов – это конкретное заболевание, диагноз. Недостаток витамина А – развивается куриная слепота, витамина С – цинга. Когда у человека есть симптомы авитаминоза – ему необходимо получать витамины. Но если у вас некая слабость, и вы решили, что здесь помогут поливитамины, то так думать нельзя. Это точно никак не улучшит ваше состояние», – резюмировал врач.

