«Яндекс» подтвердил намерение войти в банковский бизнес

Третья попытка

«Яндекс» по-прежнему намерен приобрести собственный банк. О том, что российский ИТ-гигант провел переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь», со ссылкой на неофициальные источники в финансовых кругах сообщило интернет-издание The Bell. Сделка может состояться уже в ближайшие дни.

В «Яндексе» изданию подтвердили то, что их интересует «получение банковской лицензии». «Мы рассматриваем все доступные варианты», — заявили там.

Банк «Акрополь» был основан в 1994 году, в 2020 году его владельцем стал генеральный директор группы «Связной» Евгений Давыдович. Капитал банка — чуть выше 1 млрд рублей, активы оцениваются в 1,24 млрд рублей. Убыток по итогам 2020-го составил около 82 млн рублей.

Издание напоминает, что 10 марта стартовал платежный сервис Yandex Pay. Им можно пользоваться, привязав карту к аккаунту на «Яндексе». В будущем, обещают там, он будет работать и в офлайне.

Сделка по покупке «Акрополя», если информация о ней подтвердится, станет третьей попыткой интернет-компании, давно занимающейся платежами, войти в банковский бизнес. Первой был альянс со Сбербанком, который разорванный летом прошлого года. Выходя из него, «Яндекс» оставил Сберу всю свою 25-процентную долю в «Яндекс.Деньгах» (продав ее примерно за 2,4 млрд рублей, ныне это сервис «ЮMoney»). Затем последовала сделка по покупке Тинькофф-банка, она сорвалась в октябре.

В первом случае «Яндекс» не устроила роль младшего партнера госбанка. Во втором — ведущей стороной был уже сам «Яндекс», но в сделке по покупке оставался элемент партнерства. Если состоится приобретение им «Акрополя», то это будет уже не партнерство, а полный контроль, по сути, покупка лицензии на банковскую деятельность. Плюс в том, что ни с кем не надо договариваться, минус в том, что саму деятельность интернет-компании нужно будет начинать, не обладая в ней опытом.

Но вряд ли, конечно, «Яндекс» будет строить традиционный банк. Речь, очевидно, о банке на принципах финтеха.

В интернете без банка никуда

Развитие всего сектора финтеха идет в нескольких трендах – развитие экосистем, сервисов, расширение онлайн-платежей, указывает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. В рамках этого тренда клиентам обеспечивают возможности не только делать вклады и получать кредиты, но и инвестировать на фондовом и валютном рынках и т. д.

«Яндекс» приобретает банк (или банковскую лицензию), чтобы полноценно развивать данное направление, говорит эксперт. Компания уже имеет массу секторов, которые позволяют клиентам иметь в качестве платформы только «Яндекс»: начиная от заказов еды и заканчивая вызовом такси или туристическими поездками. Банк – необходимое дополнение для развития экосистемы. Главная цель при этом – дать возможности клиенты получать максимум услуг на своих сервисах.

В дальнейшем, полагает Артём Тузов, вполне можно ожидать, что «Яндекс» сможет развить полноценную сферу финансовых и брокерских услуг, для которой только не хватало лицензии. Тем более, если учитывать, что сектор онлайн-платежей из-за пандемии показал рост в пять раз по стране (в среднем), к такому способу оплат переходит все больше граждан, даже пожилого возраста.

Вообще «Яндекс» последовательно движется в сторону создания собственной цифровой экосистемы, соглашается главный экономист ЕАБР и ЕФСР. Евгений Винокуров. Амбиции у компании серьезные – он претендует на лидерство. Основным конкурентом становится экосистема Сбера, но есть и другие игроки: альянс вокруг Мэйл.ру, Озон, потенциально Wildberries.

Колоссальное преимущество «Яндекса» заключается в доступе к большим данным и умении ими управлять. Следующий абсолютно логичный шаг – «завести» в экосистему банк, чтобы капитализировать финансовые потоки. После срыва сделки с Тинькофф покупка банковской лицензии была вопросом времени, заключает аналитик.

«Яндекс» единственный национальный IT-гигант, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Его рыночная капитализация на сегодня оценивается более чем в 23 млрд руб., что лишь примерно в 3,7 раза ниже уровня капитализации «Сбербанка», нашего главного банковского флагмана.

Вне зависимости от масштаба планов «Яндекса» по развитию банковского бизнеса, интернет-компании, по замечанию аналитика, как минимум нужен собственный финансовый сервис для оплаты покупок в «Яндекс.Маркет», за «Яндекс.Такси» и в других частях его экосистемы, чтобы не отдавать комиссии на сторону и для ускорения расчетов.

В принципе, не исключается, наверное, и использование вновь уже раскрученной, эмоционально близкой потребителю «обложки» «Яндекс-Денег», предполагает Пётр Пушкарёв.

В случае приобретения Тинькофф-банк, отличающийся продвинутостью в использовании современных технологий, «Яндекс» мог бы ворваться на банковский рынок. Теперь его вход в финансовый бизнес окажется, вероятно, более постепенным. Ясно, однако, что компания видит это для себя стратегическим направлением.