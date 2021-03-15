ЕС планирует начать переговоры о поставках «Спутник V»

Страны Евросоюза в скором времени планируют начать переговоры с Москвой о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет Reuters, ссылаясь на источник в ЕС.

«Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени блока, сообщил Reuters, что правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутник V», - сообщается в материалах агентства, собеседник которого заявил о необходимости уладить некоторые формальности в виде получения запросов от четырех стран.

Reuters сообщает, что вакцину от коронавируса «Спутник V» уже закупают Венгрия и Словакия. Чехия в настоящее время рассматривает возможности закупки российского препарата, а Италия готовится начать его производство на территории страны. В материалах говорится, что в случае попадания «Sputnik V» в арсенал вакцин Евросоюза, это станет «дипломатическим триумфом для России, чья торговля с ЕС в течение многих лет сдерживалась санкциями из-за аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины».

Российская вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат разработан в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Эффективность данного препарата от COVID составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса вакцина защищает на 100%, сообщают разработчики.

