Заммэра Ефимов: темпы восстановления пострадавших отраслей в Москве растут

Наиболее пострадавшие от ограничений в пандемию коронавируса отрасли экономики Москвы ускорили темпы восстановления. За первую неделю марта среднесуточный оборот отраслей, в числе которых гостиничный бизнес, туризм, общепит, бытовые услуги и отдельные сегменты розничной торговли достиг 12,2 млрд рублей. Это на 24,3% превышает показатели предыдущей недели и на 2,3% - аналогичную неделю предыдущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Росту темпов восстановления, помимо ослабления ограничений, способствовали антикризисные меры поддержки экономики, направленные в первую очередь на пострадавшие отрасли, а также увеличение платежеспособного спроса населения, который во многом определяется ситуацией на рынке труда и динамикой зарплат. С начала года по состоянию на 10 марта число безработных, зарегистрированных в службе занятости города, снизилось на 37,4%, а реальная заработная плата за январь-декабрь прошлого года выросла на 4%», - подчеркнул заммэра.

Максимальный рост оборотов на неделе с 1 по 7 марта показали сегменты торговли, отнесенные к пострадавшим отраслям, среди которых розничная торговля автотранспортными средствами и запчастями, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой, обувью.

«Среднесуточные обороты в торговле, которая относится к пострадавшим видам деятельности, за неделю с 1 по 7 марта выросли на 34,5% и на 43,3% превысили показатель аналогичной недели предыдущего года. Рост среднесуточных оборотов в бытовых услугах достиг за неделю 16%, за год 4,3%, стоматологических клиниках - 1,5% и 17,8% соответственно. Между тем выручка гостиниц и турагентств за неделю увеличилась на 19,1%, транспортных организаций – на 14,4%, организаций общественного питания – на 2,5%, но к показателям прошлого года эти отрасли пока еще не вернулись. Не восстановились пока сферы культуры, организации досуга и спорта, которые показали снижение среднесуточных оборотов на 7% к аналогичному периоду прошлого года», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Оборот малого и среднего бизнес Москвы за первую неделю марта составил 8,1 млрд рублей, что на 16,8% больше, чем было на прошлой неделе, и на 1,5% аналогичной недели 2020 года.