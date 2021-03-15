Заммэра Ефимов: в Москве появятся промышленный технопарк и производственный комплекс

Два земельных участка на севере и на востоке Москвы общей площадью 3,66 га передали инвесторам без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В настоящий момент в промышленном секторе столицы реализуются 39 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит более 80 млрд рублей, они дадут столице свыше 23 тысяч новых рабочих мест. Теперь к ним добавятся два новых проекта», – рассказал заместитель мэра.

Один из них – промышленный технопарк в Молжаниновском районе на севере Москвы, в реализацию которого инвестор планирует вложить порядка 1,4 млрд рублей, пояснил заммэра. Общая площадь предоставленного земельного участка составляет 3,37 га, площадь строений – до 57 тысяч квадратных метров, также будут созданы около 350 рабочих мест. Другой объект – новый производственный комплекс по изготовлению ударных музыкальных инструментов появится в районе Соколиная Гора. Предприятие общей площадью порядка двух тысяч квадратных метров расположится на участке 0,29 га, инвестиции в проект составят 100 млн рублей. Благодаря реализации МаИП штат сотрудников компании будет увеличен до 50 человек.

«В 2021 году уже было принято два решения о предоставлении земли без торгов в рамках МаИП под реализацию проектов в промышленном секторе. Одно из ведущих материаловедческих предприятий России «ВИАМ» на двух участках общей площадью 1,45 га в районах Новокосино и Гольяново построит более шести тысяч квадратных метров производственных площадей и создаст свыше 160 рабочих мест», – напомнил глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.