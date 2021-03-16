Аксёнов назвал условия сближения России и Украины

Сближение России с Украиной возможно после того, как в Киеве сменится власть.

Об этом на торжественном собрании по случаю очередной годовщины воссоединения полуострова с РФ заявил глава республики Сергей Аксёнов, передаёт РИА Новости.

Как убеждён чиновник, украинский народ нам не враг, и никогда жители «самостийно» врагами для нашей страны не будут.

«Надеюсь, что после того, как в Киеве сменится нынешняя власть, курс сближения наши страны займут неизменный», – резюмировал Аксёнов.

Наша справка

16 марта 2014 года на территории Крыму состоялся референдум. В ходе этого плебисцита почти 97% жителей полуострова проголосовали за его воссоединение с РФ.

17 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством. В этот же день был подписан договор о вхождении Крыма в состав России.

18 марта 2014 года российский лидер Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав нашей страны двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

