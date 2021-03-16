Акции дня: TCS Group растет перед закрытием реестра

Трейдеры начали скупать акции TCS Group за неделю до закрытия реестра акционеров с правом получения дивидендов по итогам 2020 года. За дневную сессию на Мосбирже акции подорожали на +4,81% до 4525 рублей за бумагу.

Интерес к акциям возник на фоне заявления о том, что TCS Group намерена взять паузу в дивидендах в 2021 году. Последняя возможность получить выплаты в этом году – попасть в реестр акционеров за 2020 год. Для этого надо купить акции с правом на получение «дивов» до вторника, 23 марта включительно. Затем акции будут торговаться без «дивов». Дата составления реестра - 25 марта 2021 года. Размер выплат составит 0,24 долларов на акцию, общая сумма дивидендов – 48 миллионов долларов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,15% до 3589,83 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,57% до 1552,81 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:16 мск составила 68,3 долларов за баррель (-0,84%). Российская валюта укреплялась – 72,75 рубля за доллар.