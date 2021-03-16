Браузер Alibaba удалили из магазинов приложений в Китае

Интернет-браузер Alibaba был удален из нескольких магазинов приложений в Китае на фоне конфликта компании Джека Ма с правительством Китая.

По словам владельцев телефонов Huawei и Xiaomi, на которые ссылается CNBC, магазины приложений для Android, включая те, что управляются Huawei и Xiaomi, заблокировали загрузку или удалили «UC Browser» Alibaba.

Однако один из владельцев телефона Samsung в Китае сказал, что они все еще могут видеть браузер в магазине приложений Samsung. Браузер UC также по-прежнему доступен в магазине приложений Apple. Об этом впервые сообщила The Financial Times.

Это произошло после того, как UC Browser подвергся критике в телешоу, транслируемом государственной телекомпанией CCTV, за вводящую в заблуждение пользователей медицинскую рекламу.

В шоу прозвучало обвинение в адрес браузера в том, что он позволяет частным больницам использовать названия самых известных больниц Китая при поиске по ключевым словам. Таким образом пациенты попадают на их веб-сайты, а не на сайты государственных больниц.

Представитель команды Alibaba UC Browser отметил в комментарии для CNBC: «Мы придаем большое значение проблемам, показанным в шоу, и быстро провели ряд мер для проверки и исправления». «Незаконное содержание рекламы», о котором шла речь в шоу было немедленно удалено, добавил он.

«Мы будем и дальше улучшать обзор контента и брать на себя больше ответственности, а также предоставлять качественные информационные услуги с более строгими стандартами», - заявили в Alibaba UC Browser.

Эти события произошли на следующий день после того, как председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что Пекин будет бороться с так называемыми «платформами», которые накапливают данные и власть на рынках. Заявление китайского лидера 15 марта, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что борьба с IT-сектором, начавшаяся в Поднебесной осенью прошлого года, не только не близится к окончанию, но еще только начинается.

Выступая на заседании совещательного комитета КПК по финансовым вопросам, Си, как сообщила телекомпания CCTV, приказал регуляторам усилить и ужесточить контроль над интернет-компаниями, уничтожать монополии и продвигать конкуренцию, предотвращать беспорядочное расширение капитала. Интернет компании должны усиливать защиту хранящихся у них данных, а их финансовая деятельность будет проходить под жестким контролем регуляторов.

Наблюдатели отмечают, что выступление китайского лидера было довольно жестким. По их мнению, это свидетельствует об усилении борьбы с влиянием и мощью IT-гигантов, которая пока в целом концентрируется на Alibaba Group Holding Ltd. Джека Ма и его подразделении Ant Group Co.