Демпфер топливных цен: и нефтяники сыты и потребители целы

Демпфер, заставляющий российских производителей бензина и дизельного топлива удерживать цены, будет изменен, заявил вице-премьер Александр Новак. Эта тема, передает РИА Новости, обсуждалась на совещании представителей федеральных ведомств и нефтяных компаний.

Демпфер, напомним, должен сдерживать колебания стоимости топлива на внутреннем рынке: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутренней, то государство частично компенсирует нефтяным компаниям эту разницу; если же российские цены превышают экспортные, то производители отдают в бюджет часть своей сверхприбыли.

Нефтяники неоднократно жаловались на то, что существующий механизм не учитывает реальные условия, складывающиеся на рынке: цены в демпфере ежегодно индексируются на 5% и нынешняя индексация опережает темпы инфляции. «В настоящее время Минфин готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — передает пресс-служба правительства слова Александра Новака.

Примерно неделей ранее решение о корректировке цен внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста в рознице уже было принято на совещании у Александра Новака и Дмитрия Григоренко. В частности, решено привести цену внутреннего рынка, заложенную в формуле действующего демпферного механизма, в соответствие с уровнем фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах и использовать фактические темпы роста розничных цен для расчёта демпфера в будущие периоды. «Это должно улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен не выше годовой инфляции», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Наблюдатели отмечают, что действия правительства весьма своевременны: за три месяца — с середины декабря по середину марта – цена бензина «Регуляр-92» на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже выросла на 23% и к концу прошлой недели достигала исторического рекорда — 55,75 тыс. руб. за тонну. «Премиум-95» подорожал на 19% и достиг цены, не отмечавшейся со времен бензинового кризиса 2018 года.

Галопирующих цен на бензин не будет

Демпфер был введен с целью сгладить ситуацию с дефицитом топлива на внутреннем рынке, когда экспортные цены были привлекательнее, поясняет член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Суть механизма заключалась в том, чтобы с его помощью не допустить резкого удорожания топлива в рознице и поддерживать его внутренние запасы на должном уровне — это, в свою очередь, позволяло избежать дефицита в периоды высокого спроса — во время аномальных холодов или посевной.

Условия демпфера, на первый взгляд, выглядят достаточно удобными: они предполагают компенсации нефтяным компаниям части разницы между ценой экспорта топлива и условной индикативной ценой на внутреннем рынке, поясняет Бишенов. То есть, правительство расплачивается с нефтяниками за упущенную выгоду от экспорта в обмен на стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Причем, если внутренние цены выше экспортных, нефтяники сами отчисляют в бюджет часть этой дельты.

Однако сегодня демпфер уже не может полностью выполнять свою сдерживающую функцию, констатирует эксперт. Текущие макроэкономические условия, валютные курсы и повышение мировых цен на нефть требуют корректировки механизма. Сейчас индикативная цена, от которой отталкивается правительство, является условной и индексируется на 5% в год — именно от нее рассчитывается компенсация в пользу нефтяников. Но из-за изменения мировой конъюнктуры на рынке нефти и слабого курса рубля реальная инфляция становится более агрессивной, и индикативная цена уже не является гарантом финансового благополучия нефтяных компаний.

Поэтому, комментирует Бишенов, нефтяники и стали намекать правительству на то, что действующая сегодня помощь больше не обеспечивает маржинальность НПЗ. Пересмотренный демпфирующий механизм должен позволить отталкиваться от реальной розничной цены и в большей степени соответствовать условиям реальной инфляции. И, судя по заявлениям правительства, оно готово пойти навстречу нефтяным компаниям, а именно — в обмен на рыночную стабильность в ещё большей степени компенсировать им затраты на производство топлива.

Правительство в нынешней ситуации может позволить себе такие расходы, считает эксперт, — этому способствует стабилизация цен на нефть. Для рядовых потребителей это означает, что бензин и дизтопливо не станут дорожать галопирующими темпами: цена на них будет колебаться в зависимости от сезонного спроса и в рамках инфляции.

Топливо выше инфляции не прыгнет

Если бы правительство не стало менять параметры демпферного механизма, рост цен на топливо в этом году почти наверняка превысил бы 5-процентный уровень инфляции, а это никак не соответствует целям, неоднократно озвученным руководством страны, уверен эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Он напоминает, что еще в начале 2021 года вице-премьер Александр Новак настойчиво рекомендовал крупным российским компаниям нарастить запасы бензина к началу весны, чтобы не допустить роста цен из-за сезонного увеличения спроса. На тот момент запасы в России составляли 1,2-1,3 млн тонн, против нормального уровня в 1,7-1,8 млн.

Однако топливные компании не торопились с выполнением рекомендаций, очевидно увязывая их с необходимостью изменения механизма ежегодной индексации индикативной или оптовой цены в демпфере, от которой и рассчитывается, кто кому и сколько будет платить, говорит Гринштейн. Он считает, что такие изменения абсолютно обоснованы: изначально заложенное ежегодное повышение индикативной цены на 5% при условии отстающего роста розничных цен на топливо в России сжимало маржу производителей и ритейла, а в 2021 году даже делало ее отрицательной. Бизнесу оставалось либо терпеть убытки, либо повышать розничные цены более чем на 5%, указывает аналитик.

Поэтому решение правительства привязать размер ежегодного повышения индикативной цены демпферного механизма к росту розничных цен на топливо можно назвать абсолютно правильным. Другого способа сдержать рост розничных цен на российском топливном рынке просто не было, уверен Гринштейн. По его мнению, новая формула расчета индикативной цены демпферного механизма устранила причины для удорожания топлива в России выше уровня инфляции. Благодаря этим изменениям и производство, и ритейл смогут сохранить положительную маржинальность бизнеса, не поднимая цены более чем на 5%. А это важно, потому что транспортные издержки, в силу географических особенностей нашей страны, составляют заметную часть цен и на все остальные товары.

С учетом новой формулы рост цен на топливо должен замедлиться, полагает Антон Гринштейн, хотя весной сильное повышательное давление еще может сохраняться из-за наличия некоторого дефицита на топливном рынке.