Диетологи развеяли мифы о здоровом питании

Единых правил успешной диеты нет, а режим питания стоит составлять индивидуально для каждого человека. Диетологи развеяли шесть популярных «мифов» о здоровом питании, советами специалистов поделилось издание KSL.

Первым заблуждением является утверждение, что есть следует только «хорошие» продукты. Диетолог Мария Адамс считает, что делить продукты на здоровые и нездоровые не совсем верно, поскольку для каждого продукта может найтись место в диете. К тому же, если вы будете делить продукты на вредные и полезные, то можно подвергнуть себя длительному стрессу из-за страха «съесть что-то не то».

Главным «мифом» среди поклонников правильного питания является запрет на трапезу после шести. Однако диетолог Энн Мани считает, что вместо того, чтобы полагаться на часы, лучше научиться прислушиваться к сигналам, которые посылает вам ваше тело. Врач советует перекусить перед сном, если этого требует организм. В противном случае, вы будете просыпаться ночью от чувства голода.

Многие диетологи советую отказаться от углеводов, но диетолог Лиза Янг рекомендует не исключать из рациона сладкий картофель, коричневый рис и другие содержащие углеводы продукты, а научиться вводить их в рацион в меру. Тем более, что такие продукты являются отличным источником энергии для мозга.

Также она советует не придерживаться еще одного распространенного правила питаться шесть раз в день небольшими порциями, поскольку каждый организм индивидуален и то, что работает для одного человека, может абсолютно не работать для другого.

Садясь на диету, многие исключают из своего рациона хлеб, макароны, картофель и бананы. Диетолог КейВион Миллер советует научиться сочетать эти продукты с содержащей клетчатку пищей вроде фасоли, чечевицы, гороха, что поможет в итоге повысить питательную ценность блюда.

Еще одним мифом является утверждение о вреде обработанных продуктов. Диетолог Саша Шлихтер не отрицает пользу цельных продуктов, заявляя при этом, что и обработанные продукты, такие как консервированный тунец, йогурт, замороженные овощи, хумус могут дать организму множество питательных веществ. Диетолог рекомендует периодически включать их в свой рацион для уменьшения стресса и экономии.

