Доля одобренной ипотеки в России упала до четырехлетнего минимума

Согласно данным аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за последние 4 года.

Так, в феврале-2021 более 1/3 желающих приобрести жильё в кредит столкнулись с отказами от банков, при этом доля одобренных заявок составила 63,8%. Последний раза аналогичный показатель фиксировался в начале 2017 года, передаёт РБК.

Эксперты напомнили, что за 2019 год российские кредитные организации несколько раз ужесточали требования по одобрению ипотечных займов. В качестве возможной причины специалисты назвали рост неопределенности, удорожание жилья и падение числа платежеспособных граждан.

В свою очередь НБКИ предположили, что доля отказов в ипотечных кредитах растёт из-за притока так называемых «легкомысленных заявок», к которому могло привести активное развитие онлайн-каналов ипотечных продаж.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года россияне получили новых ипотечных кредитов почти на 260 млрд руб., это на 37% больше, чем в прошлом январе, а совокупный ипотечный портфель достиг 9,18 трлн руб. За последние 6 лет ипотека в России подешевела вдвое, а портфель ипотечных кредитов вырос в 2,6 раза. В январе средняя ставка снизилась до 7,23% годовых, это минимум с августа прошлого года.

Подробно об этом читайте в публикации журнала «Эксперт» «За шесть лет ипотека подешевела вдвое».

