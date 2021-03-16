Джонсон назвал Россию самой серьезной прямой угрозой для Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал во вторник документ, в котором представлено стратегическое осмысление правительством страны вопросов безопасности и внешней политики, получившего название «Комплексный обзор». Об этом сообщает The Telegraph.

В 120-страничном документе под названием «Глобальная Британия в эпоху конкуренции» рассматривается роль, которую, по мнению Джонсона, страна будет играть до 2030 года в мире, и предлагаются изменения для достижения максимального успеха в этом направлении.

В части касающейся внешних угроз говорится, что Китай представляет собой «самую большую на государственном уровне угрозу экономической безопасности Великобритании».

Пекин назван в докуменете «системным конкурентом» Лондона. «Растущая мощь и международная напористость, вероятно, станут наиболее значительным геополитическим фактором 2020-х годов», говорится в докладе.

Россия при этом названа «самой серьезной прямой угрозой для Великобритании». В документе отмечается, что Великобритания должна «активно сдерживать и защищаться» от «всего спектра угроз», которые исходят от Москвы.

В документе также подчеркивается, что Америка останется для Лондона наиболее важным партнером, как в части укрепления НАТО, так и в сотрудничестве по обмену разведданными.

Отдельно в документе рассмотрена террористическая угроза для Соединеннного Королевства.

«Вероятно» успешная террористическая атака с применением химического, биологического, радиологического или ядерного материала будет совершена до 2030 года, предупреждает Комплексный обзор.

В документе говорится, что «терроризм будет оставаться серьезной угрозой в ближайшее десятилетие», и содержится предупреждение о появлении нового разнообразия используемых материалов и политических мотиваций террористических групп.

«В Великобритании основными источниками террористической угрозы являются исламистский терроризм и терроризм, связанный с Северной Ирландией, а также ультраправый, крайне левый, анархический и узконаправленный терроризм», - говорится в документе.

В Комплексном обзоре также отмечается, что в ближайшее десятилетие мир может столкнуться с новой пандемией, несмотря на уроки борьбы с Covid-19.