Госинспекция по недвижимости открыла обновленную зону приема граждан в Москве

Новая клиентская зона после ремонта открылась на первом этаже здания Госинспекции по недвижимости в Москве на Лубянском проезде, 3/6, стр.6. Это современное пространство с электронной очередью и постаматом для автоматической передачи документов. Об этом сообщила пресс-служба госинспеции.

В обновленных залах приема граждан будут рассматривать дела об административных нарушениях, а через постамат принимать любые обращения и заявления в рамках компетенции инспекции. Например, по вопросам незаконного строительства и использования объектов не по назначению, захламления территорий, по вопросам, связанным с размещением летних кафе.

«Нам было важно сделать новое пространство максимально комфортным для посетителей и сотрудников. Новую локацию отличают современный дизайн, безопасность, функциональность. Благодаря рациональной организации пространства нам удалось значительно повысить вместимость зоны ожидания – если раньше здесь могло одновременно находиться не более восьми посетителей, то теперь это число увеличилось до 20. Кроме того, помещение оборудовано с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Особая гордость — постамат, с помощью которого посетители могут передавать документы на подпись сотрудникам ведомства и забрать уже подписанные. Для этого необходимо набрать на дисплее свой номер телефона», – рассказал начальник госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В клиентской зоне расположены два зала — один выполнен в виде опенспейса со стенами из закаленного стекла, второй представляет собой стандартную закрытую комнату. В них соблюдаются все меры по социальному дистанцированию. На время ожидания для посетителей предусмотрены диваны со встроенными зарядными устройствами для мобильных телефонов и гаджетов.