Кабмин внесет в Госдуму три законопроекта по экологии

Три экологических законопроекта будут внесены на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время, рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Уточняется, что новые документы касаются вторичных материальных ресурсов, затопленных кораблей и перевалки опасных грузов на морских территориях.

«У нас на выходе три инициативы из правительства - первая инициатива - относительно вторичных материальных ресурсов (ВМР) как новой сущности», - сообщила чиновница на форуме «Чистая страна». Она уточнила, что сегодня для законодательной базы назрела необходимость «поправить» 89-й федеральный закон.

Подготовка еще одного законопроекта велась по результатам поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток, где он увидел в бухте Нагаева затопленные корабли.

«Мы предусмотрели в законодательстве, что затапливать корабли и считать это нормальной утилизацией будет нельзя», - продолжила Абрамченко. Она пояснила, что для уже затопленных кораблей в новом законопроекте предусмотрена процедура утилизации.

Третья инициатива касается перевалки опасных грузов вне терминальных мощностей морских портов. Чиновница сообщила, что данная тема затрагивается впервые за много лет.

«Впервые за много лет мы, наконец, подготовили соответствующий законопроект по запрету такой перевалки», - пояснила Абрамченко. Она добавила, что в портах, где позволяют мощности «переваливать эти опасные грузы, нужно это делать в порту, а не в акватории».

Помимо этого, задумано создание единой экологической диспетчерской, которая будет обеспечивать постоянную обратную связь с людьми.