Си Цзиньпин усиливает войну с IT-гигантами

Си Цзиньпин предупредил, что Пекин будет бороться с так называемыми «платформами», которые накапливают данные и власть на рынках. Заявление китайского лидера 15 марта, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что борьба с IT-сектором, начавшаяся в Поднебесной осенью прошлого года, не только не близится к окончанию, но еще только начинается.

Выступая на заседании совещательного комитета КПК по финансовым вопросам, Си, сообщает телекомпания CCTV, приказал регуляторам усилить и ужесточить контроль над интернет-компаниями, уничтожать монополии и продвигать конкуренцию, предотвращать беспорядочное расширение капитала. Интернет компании должны усиливать защиту хранящихся у них данных, а их финансовая деятельность будет проходить под жестким контролем регуляторов.

Наблюдатели отмечают, что выступление китайского лидера было довольно жестким. По их мнению, это свидетельствует об усилении борьбы с влиянием и мощью IT-гигантов, которая пока в целом концентрируется на Alibaba Group Holding Ltd. Джека Ма и его подразделении Ant Group Co.

«Некоторые платформы развиваются вопреки общепризнанным правилам, и это представляет риски,- цитирует CCTV выступления участников совещания.- Необходимо ускорить работу над улучшением законов, которые регулируют сектор платформ, чтобы заполнить пробелы и лазейки».

Кампания против засилья IT-гигантов развивается по нарастающей. Заседание финансового комитета КПК прошло через несколько дней после того, как регуляторы взяли под прицел 100-миллиардный финансовый конгломерат Tencent Holdings Ltd. Очевидно, его ждет такая же судьба, что и Ant, которому власти приказали провести реорганизацию. Скорее всего, от него потребуют так же, как от Ant, создать финансовую холдинговую компанию и включить в нее все банковские, страховые и платежные подразделения и услуги.

Ant и Tencent, похоже, отведена роль показательных примеров для финтехсектора, которому теперь придется привыкать к значительно более жесткому регулированию, чем было раньше. Складывается впечатление, что борьба с засильем IT-гигантов, начатая Пекином в ноябре прошлого года с отмены 35-миллиардного IPO Ant и публикации новых правил поведения высокотехнологических компаний, пишет Bloomberg, продолжается.

После сообщения о том, что новой жертвой регуляторов будет Tencent, рыночная капитализация компании за два дня снизилась более чем на 65 млрд долларов.

Развитие сектора платформ в Китае сейчас вступило в решающую стадию, подчеркнул в своем выступлении Си Цзиньпин. Он призвал сосредоточиться на долгосрочной перспективе, укрепить слабые места и создать инновационное окружение для «здорового» развития платформенной экономики.

Решения финансового комитета КПК не обязательны к исполнению. Тем не менее, его влияние трудно переоценить, потому что именно на его заседаниях вырабатываются контуры национальной политики КНР. Например, на предпоследней встрече в сентябре прошлого года Си призвал сфокусировать силы и внимание на стратегии так называемой «двойной циркуляции», модели развития экономики, в основе которой лежат внутренняя экономика и международное взаимодействие в экономической сфере. Эта стратегия сейчас положена в основу развития китайской экономики, как следует из 14-го пятилетнего плана развития экономики КНР.